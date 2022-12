La alarma generada por el preocupante incremento de asesinadas por violencia de género en diciembre ha generado un nuevo escenario de tensión entre los ministerios del Gobierno de coalición. Mientras, por un lado, Igualdad asume una posición de "autocrítica" e incide en la necesidad de revisar el sistema VioGén, coordinado por Interior; el ala socialista del Ejecutivo defiende la coordinación del sistema y rechaza que el mes más trágico en violencia machista en dos décadas responda a "ningún patrón temporal ni de otro tipo", como sostuvo la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, este miércoles.

Solo en diciembre, ocho mujeres fueron asesinadas en manos de sus parejas o exparejas, y otros cuatro crímenes están todavía en investigación. Se trata de la cifra más elevada desde que empezaron a registrarse oficialmente los crímenes machistas en 2003, lo que ha generado un estado de alarma en el Ejecutivo. El primer paso lo dio el departamento dirigido por Irene Montero, quien convocó este miércoles el primer comité de crisis formado para abordar los posibles errores en la protección de las víctimas y mejorar la respuesta ante las violencias machistas.

Tras el encuentro, Rosell incidió en la urgencia de analizar y mejorar el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén) para que contenga mayor información sobre medidas judiciales. En ese sentido, la delegada del Gobierno instó a reforzar la coordinación judicial y policial para garantizar la cooperación institucional y obtener información más detallada sobre cada caso.

También la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, aprovechó para hacer un llamamiento a la ciudadanía para que esté alerta ante posibles casos de violencia de género de cara a los próximos días festivos. Tanto la número dos de Irene Montero como Rosell sostuvieron entonces que son estas fechas (igual que ocurre en verano) en las que se acumulan un mayor número de crímenes machistas por el incremento de la convivencia.

Una declaración que el ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha rechazado con contundencia en una comparecencia convocada este jueves sin previo aviso. Tras expresar su "profunda frustración" por la "proliferación inusual y terrible" de crímenes, Grande-Marlaska ha ordenado a las fuerzas y cuerpos de seguridad extremar la precaución de las víctimas. Eso sí, defendiendo el trabajo "coordinado" del sistema VioGén, dependiente de su departamento, y negando que este mes trágico sea consecuencia del cambio de rutina de los festivos.

Los asesinatos de mujeres en diciembre, que por ahora elevan la cifra total de 2022 a 46 víctimas, es más para el titular de Interior una "proliferación inusual" que "no responde a ningún patrón temporal ni de otro tipo".

Robles señala a la ley del 'solo sí es sí'

Más dura ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha señalado directamente a la polémica ley del 'solo sí es sí', por considerar que "quizá no ha dado una respuesta adecuada" a la situación. En declaraciones a los medios tras una visita a la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra, Robles ha pedido "autocrítica" a todo el sistema para analizar si las nuevas leyes, aunque sean "bienintencionadas", están logrando los objetivos para los que se impulsaron.

"Es terrible lo que está ocurriendo, a veces hacemos un exceso de leyes y no es tanto un problema de leyes y lo que falla es la realidad", ha sostenido la titular de Defensa, en respuesta al apunte de Igualdad de la necesidad de reforzar tanto el sistema VioGén como los controles judiciales y policiales. "No es bueno echar las culpas a nadie", ha reprochado Robles, insistiendo en que, pese a que la ley de libertad sexual tenía una "filosofía muy buena" de protección a las mujeres, no está dando los resultados esperados.