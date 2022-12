Lorenzo Caprile se ve afectado por la ausencia de Anne Igartiburu en las Campanadas de TVE: "Me da mucha pena por ella, no se lo merece"

Para sorpresa de todos, Anne Igartiburu no sería la encargada de decirle el último adiós a este año en TVE. Serán Ana Obregón y Los Morancos quienes lo hagan, rompiendo así con una costumbre que había durado 17 años de manera interrumpida.

Una ausencia que ha causado sorpresa y que se explica, según varios medios, en su participación en programas de Antena 3, como Mask Singer y próximamente en Tu cara me suena. Al parecer, estos "coqueteos" de Anne Igartiburu con la competencia no habrían gustado nada dentro del ente público.

Según el contrato que tiene firmado con RTVE, la presentadora vasca puede trabajar en cadenas autonómicas y en el entorno digital, pero no colaborar en canales rivales, como sería el caso de Antena 3.

La gota que ha colmado el vaso ha sido que Igartiburu no habría comunicado por escrito su decisión de concursar en los talents de Antena 3.

Más allá de conjeturas, lo cierto es que su ausencia ha supuesto un duro golpe a los que trabajaban cada año codo con codo con la presentadora. Uno de ellos es Lorenzo Caprile, que vestía a la vasca en la última noche del año desde 2009. "Cuesta mucho crear una marca, era como la Nochevieja con Anne y su vestido rojo de Caprile", ha declarado a El televisero.

"Las tradiciones cuesta mucho levantarlas y que terminen así, pues me ha dado mucha pena. Y me da mucha pena por Anne, porque no se lo merece, sinceramente", comenta el famoso modisto.

De cómo está Anne, señala: "Ella es maravillosa, está bien, deseándole lo mejor a Los Morancos y a Ana Obregón, que la tiene mucho cariño".

Eso sí, la vasca no se quedará sin dar las Campanadas, ya que pasará de la Puerta del Sol a Fuenlabrada, un cambio que, de acuerdo a las personas cercanas al entorno de la presentadora, le hace gran ilusión.

"Anne está contentísima, para ella es todo un honor. Le ha hecho casi más ilusión dar las preúvas en Fuenlabrada que repetir con las Campanadas en TVE. Y además, la oferta económica ha sido muy beneficiosa para ella. En Fuenlabrada superará lo que iba a cobrar en el balcón", han confirmado a Semana "la idea inicial era que las diese el 30 allí, pero con el cambio de planes de la pública, se movió el evento al mismo 31 de diciembre".