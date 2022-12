Ana Milán reflexiona sobre las relaciones de amistad y las actitudes personales: "El primer síntoma de inteligencia absoluta es la bondad" 

Ana Milán y su amigo Sebastián Gallego han estrenado el último episodio del año de su pódcast La vida y tal. En él hacen una valoración de todo lo acontecido en sus vidas durante el 2022 y brindan por todo lo bueno que está por llegar en el 2023.

En este último pódcast del año, ambos han comentado varias dudas que versaban entre las relaciones de amistad y de amor. Una oyente les preguntaba si alguna vez habían sentido que una amistad le había dejado de interesar. A la presentadora le pareció una pregunta muy interesante.

"A mí, este año, me ha pasado dos veces, es gente que estuvo en mi vida desde muy jovencita y de repente, no hablábamos el mismo idioma, no íbamos en la misma dirección (…) y no pasa nada, fueron amigos increíbles y espero haberlo sido”, comentó la actriz.

En cuanto al tema de las rupturas, Sebastián le pregunta su opinión acerca de aquellas relaciones amorosas que terminan siendo una amistad. El comentario de Ana fue muy claro e incluía ciertos matices.

“Cuando he estado menos enamorada y la cosa ha terminado, ha sido más agradable y he tenido más capacidad de ser amiga y cuando he estado muy enamorada, yo no los quiero ni ver, porque duele, aunque los deje yo", expresó la presentadora.

Otra oyente les comentó que puso en práctica uno de los consejos que ambos habían dado a sus seguidores. El consejo en cuestión era pregunta a su entorno por qué le quieren y cuáles son sus cualidades. La conclusión de la espectadora fue que todos le decían que era "buena" y que ella creía tener más cualidades.

"El primer síntoma de inteligencia absoluta es la bondad, con lo cual cuando te dicen que eres muy bueno, hay un montón de cosas implícitas ahí", concluyó Ana.