Las 'tiktokers' Lucía de la Puerta y Aída Redru confirman su relación tras una inocentada donde aseguraban que se habían enfadado

Era un secreto a voces, pero tras un Día de los Inocentes duro para sus fans, ya es oficial que las tiktokers Lucía de la Puerta y Aída Redru son pareja. Lo han confirmado con un apasionado beso durante un directo en TikTok que, horas después, se está haciendo viral.

Aunque hacía meses que se sospechaba que las estudiantes de medicina con más de un millón de seguidores en TikTok habían comenzado una relación, las redes sociales de ambas este pasado 28 de diciembre hizo saltar las alarmas.

Las dos madrileñas comenzaron a hablar de manera misteriosa de un amor que habían tenido que romper, dejando incluso de seguirse en Instagram, para darle más credibilidad. Las noticias volaron rápido y era difícil averiguar si era una inocentada o no.

Finalmente, han confirmado que era una broma, pues "separarse nunca sería una opción". "No me separo de esta chica ni aunque me paguen", ha comentado Aída en otro vídeo viral de TikTok.

@luciadelapuerta Para los que no nos seguis en ig: luciadelapuerta 🥴🥴🥴 ♬ sonido original - luciadelapuerta

Para confesar "el mal trago", hicieron un directo juntas para hablar de la situación y ahí quedó claro que su noviazgo va viento en popa y con perspectiva de convertirse en la nueva pareja favorita de influencers.

Como q me acabo de levantar y AIDA Y LUCÍA ACABAN DE confirmar su relación QUE COJONES me acaban de alegrar la VIDA pic.twitter.com/F9kCZKB7H2 — 🍄🦋 (@putoelmo_) December 29, 2022

Ambas se han mostrado muy agradecidas por la acogida que han tenido durante el directo, donde había casi 30.000 espectadores, y por las palabras bonitas y de apoyo que han recibido desde entonces.