Madrid contará con 421 millones menos por prorrogar sus presupuestos y Almeida y Villacís atacan a Vox: "Son un partido inútil"

La no aprobación de los presupuestos ya tiene un precio cuantificado por el Ayuntamiento de Madrid. El consistorio de la capital contará con 421 millones de euros menos de los 5.703 millones que el equipo de gobierno de coalición del Partido Popular y Ciudadanos había incluido en su proyecto de cuentas de 2023, que no lograron salir adelante al no contar con el necesario apoyo de Vox.

"No podemos ocultar la realidad, ni podemos dulcificar, ni podemos enmascarar, Madrid necesitaba unos presupuestos y tenía un buen proyecto de presupuestos, pero ningún grupo municipal se quiso sentar a negociar, en particular Vox que no es que no negociara es que ni siquiera presentó enmiendas", ha declarado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida este jueves en rueda de prensa. "Están instalados en el bloqueo".

En la misma línea, o incluso con mayor dureza, se refirió la vicealcaldesa, Begoña Villacís, de Ciudadanos, a los que han sido los socios de Gobierno de la coalición durante toda la primera mitad de la legislatura. "Alguien que no es capaz ni de presentar enmiendas es un partido inútil que no quiere trabajar. (...) No puede ser que Madrid se encuentre chantajeada por gente que no está dispuesta a trabajar por Madrid", ha afirmado Villacís.

Ante la falta evidente de los apoyos necesarios, los nuevos presupuesto ni siquiera fueron votados en el Pleno y, a partir del 1 de enero, se prorrogarán los de 2022.

Esto, según admite el propio Ayuntamiento, tendrá consecuencias como el decaimiento de subvenciones nominativas a ONG que atienden a 35.000 personas al año y pondrá en riesgo la llegada de los ansiados fondos de recuperación de la Unión Europea -el área de Hacienda ya había asociado 200 millones de euros a proyectos europeos, muchos de ellos comprometidos-.

"Tendremos que ir haciendo encajes para poder abordar el pago de esas inversiones que están comprometidas". ha declarado la delegada de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo. "Trabajaremos para que esto tenga el menor impacto negativo, pero nadie puede dudar de que Vox ha tenido la falta de respeto institucional de ni contestar a los correos del señor alcalde, ni querer sentarse con nadie del área de Hacienda, y me parece una falta de respeto a los madrileños".

Una relación enturbiada

La relación entre Almeida y Vox empezó a enturbiarse el año pasado, cuando el grupo liderado en el Ayuntamiento por Javier Ortega-Smith ya le negó el apoyo a sus presupuestos, que salieron adelante gracias al apoyo de los cuatro concejales escindidos de Más Madrid. Vox acusa al alcalde popular de no cumplir el compromiso de legislatura de acabar con la zona de bajas emisiones del centro de la ciudad.

Además de negarse siquiera a negociar los presupuestos municipales del próximo año, los de Ortega-Smith también han tumbado la modificación del la modificación del Plan Urbanístico de 1997 que sí habían apoyado el pasado verano y que está llamado a regular, entre otra materias, las cocinas fantasmas, las viviendas de uso turístico y la hibridación de usos para recuperar zonas de la ciudad que en la actualidad están obsoletas.

Con todo, tanto alcalde como vicealcaldesa han hecho este jueves, tras la última junta de Gobierno del año, un balance positivo tanto de 2022 como de toda la legislatura hasta la fecha, a cinco meses de las próximas elecciones municipales.

"Ha sido un año muy satisfactorio para la ciudad de Madrid, lideramos la recuperación económica de España, la primera ciudad en recuperar el PIB prepandemia, la renta media en Madrid es 5.000 euros superior a la de Cataluña, eso indica que se están haciendo las cosas bien y que, desde el punto de vista económico, vamos como un tiro", ha declarado el alcalde.

Repetición de la coalición

La principal duda es si se repetirá la coalición en la próxima legislatura, fundamentalmente por el dudoso desempeño electoral de Ciudadanos, que ya perdió todos sus diputados en la Asamblea regional tras el adelanto electoral de 2021, y al que las encuestas situan al borde de repetir el mismo escenario en el Ayuntamiento después de las elecciones municipales de mayo.

"No creo que haya muchos políticos en este país que hayan rechazado dos veces la alcaldía por lealtad y gobernar bien y yo sí que lo he hecho", ha afirmado Villacís en referencia a la presión recibida en marzo por parte de la oposición para que liderara una moción de censura contra Almeida. "Todas las encuestas dicen que Ciudadanos va a entrar, así que nosotros miramos (las elecciones) con optimismo, no evidentemente como en el año 2019, pero sí creo que este equipo de Gobierno ha funcionado muy bien".

Si bien Villacís no se ha mostrado categórica, sí parece descartada la posibilidad, con la que se ha teorizado en algunos momentos de la legislatura, de que se presente en una lista conjunta con Almeida. Preguntada sobre si podía confirmar que sería candidata de Ciudadanos para las próximas elecciones, la vicealcaldesa se limitó a afirmar: "Eso en mi partido lo eligen los afiliados".