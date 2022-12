Jason Derulo considera que él hizo de TikTok "la aplicación que es hoy en día"

Es muy difícil dirimir cuando experimenta un cambio una red social a no ser que sea desde sus más altos puestos de trabajo, como el caso de Elon Musk con Twitter. Normalmente son plataformas en constante evolución cuyas tendencias vienen y van, propagándose algunas con mucha celeridad y otras desapareciendo en horas. Pero según Jason Derulo, en ocasiones hay alguien que introduce un punto de giro irreversible. En concreto, lo que él mismo hizo con TikTok.

En una nueva entrevista que ha concedido a Kick Game, el autor de éxitos como Swalla o Giggle se ha atribuido completamente el mérito de la transformación de la aplicación. Derulo ha recordado cómo, en sus inicios, se trataba de una app de baile, y que no fue hasta que él "comenzó a introducir otras cosas" que experimentó importantes cambios.

De hecho, ha hablado sobre cómo se dio cuenta de la manera en que la gente joven usaba TikTok y que quiso probarla desde el principio, pero no fue hasta la pandemia que sacó tiempo -hoy por hoy tiene 56,8 millones de seguidores-.

"La verdad es que me divertí con ella, aunque al principio era una aplicación de baile y, por eso mismo, no sabía realmente si funcionaría. A todo el mundo no le gusta bailar", ha comenzado diciendo Derulo, que ha añadido que se puso a experimentar con TikTok.

"Fue así como dije: 'Déjame comenzar a publicar otras cosas'. Entonces intenté publicar una foto, pero no sirvió de nada. La gente decía: '¿Qué mierdas es esto?'. Luego me puse a publicar videos aleatorios, como si fueran stories. Tampoco funcionó", ha agregado el artista de 33 años, que entonces dio con algo que sí llegaba al público.

"Lo que me funcionaba era cuando publicaba cosas que eran más divertidas, que mostraban otro lado de mí. Pensé: 'Está bien, estoy en un momento en el que puedo ser un líder y hacer algo totalmente diferente en la aplicación'", ha afirmado sin pudor, así como a continuación se erigía como el gran agitador de TikTok: "Creo que cambié la aplicación para siempre".

"O sea, TikTok solía ser únicamente una aplicación de baile, y desde entonces ya no lo es. Si yo no hubiese comenzado a introducir esas otras cosas no se hubiese convertido en la aplicación que es hoy en día. Y por eso es por lo que TikTok me paga…", ha finalizado, estando a punto de dar una cifra pero parándose en el último instante y pidiéndole a quienes le entrevistan que no le permitan decirlo.