Pau Gasol comienza una batalla legal contra una empresa de criptomonedas

El imperio de cristal que han sido las criptomonedas poco a poco se va derrumbando con cada noticia que va saliendo del mismo. No es solo por Sam Bankman-Fried, fundador de la malograda plataforma FTX, y su posible ingreso en prisión, sino que incluso las celebs, que fueron su principal reclamo, ya no tienen miedo de posicionarse en contra, como ha hecho Bill Gates. O como ahora ha sido el caso de Pau Gasol.

El exjugador de baloncesto y estrella de la NBA ha decidido compartir un comunicado oficial a través de sus redes sociales explicando cómo una compañía ha asociado su rostro a las criptodivisas sin su permiso y que por tanto él se enfrentará a la misma en los juzgados, puesto que además considera que están incurriendo en un grave delito.

"Hace años que la empresa Immediate Edge utiliza el nombre de personas públicas para su estafa de criptomonedas. Recientemente han usado el mío. Quiero dejar claro que no estoy involucrado y advertir de la estafa. Además, he tomado acciones legales por el uso ilegal de mi imagen", ha escrito el que fuera ala-pívot de Los Angeles Lakers.

Según explican desde Vanitatis, la clave de la denuncia pública de Gasol es que no solo expone a la empresa sino que adivierte a sus millones de seguidores de la estafa que es el mundo de las criptos, una tendencia que hasta hace poco era bastante impensable y que le ha valido el aplauso de multitud de usuarios que han visto honestidad en sus palabras y no ánimo de lucro.

Según la página web de Immediate Edge, ellos se encargan de hacer fácilmente comprensible para el ciudadano de a pie la inversión en criptomonedas, ofreciendo paquetes de asesoramiento para introducir a los usuarios en el mercado. Añaden que están "diseñados para ayudarte a acceder al creciente mercado del bitcoin y las criptodivisas" y que "gracias a la última tecnología, casi cualquier persona, sin importar su educación, formación o nivel de ingresos, puede beneficiarse potencialmente" de las oportunidades que ofrece ese mundo.

Pau Gasol ha visto bastante claro que se trata de un fraude, dado que él mismo, junto a su hermano Marc y a Jorge Garbajosa, sufrieron una estafa en 2014, llegando a enfrentarse a sus representantes por un supuesto delito de apropiación indebida de más de 14,1 millones de euros tras haber invertido tanto en un negocio inmobiliario en Guadalajara como en otro de energía eólica en Rumanía.