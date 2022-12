Rocío Flores y Olga Moreno, enfrentadas públicamente: "Absoluta vergüenza"

Después de que Olga Moreno estallara contra Marta Riesco y Rocío Flores por la exposición de su hija, Lola, en redes sociales, esta última ha hecho lo propio en sus redes sociales, donde contesta a los haters y, según apuntan muchos medios, lanza varios mensajes también a la que fuera la mujer de su padre.

Los hechos se remontan a la celebración del décimo cumpleaños de la niña, cuando la familia publicó numerosos vídeos y fotos en los que aparecía la hija de la sevillana. En concreto, la ganadora de Supervivientes ha estallado contra Marta Riesco, quien organizó la fiesta en un reconocido restaurante de Madrid, Rocío Flores, que publicó en sus stories de Instagram varios vídeos y fotos en lo que se ve a la niña disfrutar de su fiesta de cumpleaños, y Antonio David Flores. La fiesta de cumpleaños se compartió casi al detalle a través de sus cuentas personales.

"Debido a la cantidad de mensajes que he recibido y sigo recibiendo voy a deciros algo, para nada estoy de acuerdo, ni he consentido, ni consentiré la exposición excesiva e innecesaria que se ha hecho de mi hija en las redes sociales en estas últimas 24h", zanjó Olga.

Solo unas horas después fue Rocío Flores la que expuso su opinión."Qué pena me da la mierda de sociedad que estamos creando", se lamentaba. "Absoluta vergüenza me da la cantidad de barbaridades que recibo día tras día. Entonces, escribe algo que, muchos, interpretan que va dirigido a los haters pero también a Olga: "Si me permitís, voy a disfrutar de mi familia, que es lo único que me importa en esta vida. El bienestar de los míos y el mío propio".

Así, la influencer deja claro que sus "hermanos son las personas más importantes", junto con su padre y su pareja. "En la vida hay que avanzar y mirar por la felicidad propia y de los nuestros sin hacer daño a nadie", escribe. "Nadie se merece tanto odio", concluye en forma de queja.