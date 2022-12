Paula, sobre Óscar, su cita en 'First Dates': "Tiene una carita de bebé que me encanta"

Óscar sorprendió a Carlos Sobera este miércoles en First Dates al llegar al programa de Cuatro con una guitarra bajo el brazo: "Estuve estudiando en Alemania y no paraba de ver guitarras por la calle, así que un día llamé a mi padre y le dije que quería una", explicó el madrileño.

El estudiante le explicó al presentador que llevaba un año tocando con un profesor particular en casa y que le gustaría dedicarse a la guitarra de forma profesional, aunque también le gustaba el deporte.

Su cita fue Paula, que dejó bien claras sus intenciones desde el principio: "He sido Miss Teen Málaga 2022. Voy a luchar y no me voy a cansar hasta ser una miss muy importante y una modelo".

Paula y Óscar, en 'First Dates'. MEDIASET

"Tiene una carita de bebé que me encanta, es muy guapo y viste muy bien", afirmó la joven al ver a su cita. Cuando el madrileño le dijo que tenía un año más que ella (19), ella le contestó: "Pues pareces más niño".

Durante la velada comentaron sus aficiones y sus aspiraciones en la vida, ya que él no quería ser pizzero, y por eso se estaba preparando para Policía Nacional. Ella le habló de su sueño de ser miss, pero Óscar comentó: "Tengo la sensación de que es todavía un poco niña".

Óscar y Paula, en 'First Dates'. MEDIASET

En el reservado, el estudiante y repartidor la sorprendió tocando la guitarra, algo que encantó a la comensal: "Me he enamorado. Casi lloro de la emoción al verle tocar", reconoció la joven.

Al final, Paula sí que quiso tener una segunda cita con Óscar porque "me ha parecido muy guapo". Él comentó que le gustaría volver a quedar, pero "como amigos, como pareja no es lo que yo quiero". La joven, tras escucharle, concluyó diciendo: "Pues soy guapa y un partidazo".