Claudia desvela la infidelidad Javi tras 'La isla de las tentaciones': "Me ha roto, es la peor persona que he conocido"

Cuando Claudia y Javi decidieron comenzar su aventura en ‘La isla de las tentaciones’ lo hacían con el objetivo de vencer la dependencia que él tenía de ella. Durante las semanas que estuvieron separados, Claudia cayó en la tentación con Álvaro Boix. No obstante, en la hoguera final ambos decidieron dar una última oportunidad a su amor.

Nada más reencontrarse con Sandra Barneda, Claudia no ha podido evitar romper a llorar como nunca antes. Tanto, que la presentadora se ha levantado para abrazarla. “Me ha destrozado”, decía. “Me ha engañado mucho, muchísimo”.

Sandra le preguntaba entonces el motivo: “Salimos de allí y nos dimos una oportunidad. Al final nos queremos y yo me equivoqué, me confundí con Álvaro. Pero me di cuenta de que yo a quien quería era a Javi”, comenzaba.

“Hemos estado juntos, yo me he ido con amigas y en esos momentos ha hecho cosas feas de las que me he enterado ahora. Me han llegado de vídeos de él en jacuzzis con chicas, de fiesta con chicas… Ese Javi que parecía que no podía tener amigas es mentira. Ese Javi no existe, yo estoy en shock”.

Asegura que desde que empezó a emitirse todo “estaba muy raro”: “Tiene otra mirada. Le pedí el móvil porque el mío se había roto y se puso muy nervioso. Le pedí que me enseñara su Instagram y le pillé una conversación con una chica, estaba borrada, pero lo dejé pasar”.

“Se fue a Madrid y salió de fiesta. Hace tres días me llegó un mensaje diciéndome que Javi se había liado con una chica. Se lo enseñé y se puso tan nervioso… Le cambió la cara y resulta que esta chica es la chica con la que yo le pillé la conversación borrada, por supuesto”. Sandra le preguntaba entonces si Javi le había sido infiel: su respuesta era afirmativa.

Después de que Claudia pasara un rato a solas con Sandra Barneda, le llegaba el turno a Javi, que no ha dudado en negar todas las informaciones que su ya denominada por él mismo como ex, había dado hacía unos minutos. Después, al reencontrarse, todo ha estallado entre ellos viviendo así su peor momento.

Después de que tanto Claudia como Javi pasaran un rato a solas con Sandra Barneda, llegaba el momento de la verdad. No estaban juntos, habían llegado por separado y todo tenía un porqué. Ella aseguraba tener pruebas de las infidelidades de él, pero él las negaba por encima de todo.

Nada más verse, Javi se levantaba para saludarla pero ella le negaba el saludo: “No se te ocurra tocarme”, le decía muy afectada. Instantes después le pedía que le mirara a la cara y le decía lo que sentía hacia él después de lo que había ocurrido: “No he visto a persona más mala en mi vida. Eres un sinvergüenza”.

Pero él se mantenía firme y defendía una vez más su inocencia: “Eres tú la sinvergüenza, después de un año y medio, que tú digas esto… Es mentira. Tienes muy poca vergüenza. No te creo, tus lágrimas ya no me las creo”.

La discusión continuaba y la tensión entre ellos era cada vez mayor: “Tú has intentado limpiarte tu culo ahora para ensuciar el mío”, le reprochaba Javi a Claudia. “Hasta hace tres días iba a venir aquí contigo de la mano”, le recordaba ella.

De pronto, Javi decidía cortar su conversación con Claudia para dirigirse directamente a la presentadora: “Sandra, lo sabe. Se me parte el alma de verla así, pero que esté diciendo que yo le he puesto los cuernos es una barbaridad”.

Pasaban los minutos pero sus versiones no podían ser más opuestas y encontrar una solución se convertía en misión posible. Sandra les despedía pero no había opción de que lo hicieran entre ellos: "No puedo, no te quiero ver más en la vida, Javi".