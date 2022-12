Iñaki Urrutia, tras su error en 'La Pista Musical' de 'Pasapalabra': "Soy tonto del culo"

La Pista Musical de Pasapalabra siempre da unos grandes momentos a los espectadores del concurso de Antena 3. Si el pasado martes la protagonista fue Cristina Pedroche, este miércoles fue Iñaki Urrutia.

El cómico se enfrentó a Fran Perea en la prueba musical en busca del máximo de segundos para Orestes y Rafa. "Año de la canción, 1976, por cinco segundos... ¡Música!", exclamó Roberto Leal.

El actor y cantante fue el primero en apretar el pulsador, pero el presentador indicó que le había dado antes de tiempo, así que el turno fue para Urrutia, que no supo responder.

Fran Perea e Iñaki Urrutia,en 'Pasapalabra'. 20minutos | ATRESMEDIA

"Vamos a un verso de la canción: But there's no time for our romance", indicó el conductor del programa. El cómico fue el más rápido: "No me sale ni quién la canta", admitió, mientras que su rival tampoco acertó.

Leal pasó a la siguiente pista, unos segundos más de la canción. Urrutia volvió a apretar en primer lugar el pulsador: "Confío en que Fran esté peor que yo", afirmó. Y acertó, ya que Perea tampoco supo responder.

"Digo el título en español y lo tenéis que traducir. Diré tres palabras y vosotros tenéis que decir cuatro: Yo amo amar", explicó Leal. Esta vez fue Perea el más rápido, pero Urrutia le intentó despistar: "A ver si se calla el gilipollas este...", señaló el actor sobre su rival.

Iñaki Urrutia,en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Al final no supo responder correctamente, y el rebote fue para Urrutia, pero tampoco supo responder correctamente: "Soy tonto del culo", exclamó tras ver su error en la traducción.

Ya con solo un segundo en juego, Leal volvió a poner un trozo de la canción a ver si conseguían adivinarla. Urrutia apretó primero el pulsador y contestó: "I love to love", acertando el tema de Tina Charles.