Tu horóscopo diario: jueves 29 de diciembre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 29 de diciembre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy debes tener algo más de cuidado con tu impaciencia, y también con tu tendencia natural a encolerizarte o exaltarte por motivos de poca importancia. La Luna se hallará hoy en tu signo y podría impulsarte a sacar al exterior tu lado más primitivo e instintivo en cuanto las cosas no salgan del modo que tú esperabas.

Tauro

Hoy tendrás cierta predisposición a dejarte llevar por las emociones negativas en el momento en que surja cualquier pequeño problema sin importancia, tanto en el trabajo como en el terreno personal. Es más, incluso tu mismo, con tu actitud, podrías favorecer que esos pequeños roces o problemas te aparezcan. Relájate.

Géminis

Te espera un día bastante inspirado o afortunado, en el que una importante ilusión, relacionada con el trabajo o la vida social, se te podría ser realidad, o en su caso te llegará información de que esto va a suceder muy pronto. Pero si quieres que todo se haga según tus deseos no debes contárselo a nadie, guárdatelo para ti.

Cáncer

El que busques la soledad o te metas dentro de tu coraza interior no quiere decir, necesariamente, que te encuentres mal. En realidad, precisamente para poder encontrarte bien y sanarte por dentro necesitas poder abandonarte a estos momentos de recogimiento, y hoy vas a tener un día que irá un poco en esa dirección.

Leo

Una persona amiga, o a quien tienes un gran cariño, va a necesitar tu ayuda o tu consejo, y tú la ayudarás encantado porque no solo mostrarás tu buen corazón, sino que además eso te hará sentirte importante, incluso podría traerte consecuencias laborales o sociales beneficiosas más adelante. Recogerás lo que siembres.

Virgo

El que la sigue la consigue, y eso es lo que te va a pasar hoy en el terreno sentimental o con alguna otra persona a la que tienes un especial cariño. Muchas veces piensas que todo lo que trabajas y te sacrificas cae en saco roto, pero hoy te darás cuenta de que no es así. Conviene que tengas un poco más de confianza en tu destino.

Libra

Muchas veces tienes que contemplar impotente como otros son premiados y alabados mientras que tú eres quien realmente haces el trabajo o el que tiene que resolver las dificultades. No te desesperes porque tu momento llegará y está más cerca de lo que imaginas, quizás hoy mismo puedes llevarte una gran alegría inesperada.

Escorpio

Conviene que te relajes, eres demasiado suspicaz y muchas veces ves enemigos o conspiraciones donde no las hay, hoy mismo podrías dejarte llevar por esas sospechas y temores inconscientes, ya sea en tu trabajo o la vida íntima, poniéndote en guardia ante cualquier cosa que te extrañe o no te encaje. Pero no sucede nada malo.

Sagitario

Hoy te espera un día estupendo para las relaciones y contactos sociales, que es una de las cosas que mejor se te dan, además te ayudará a ello el que estarás más intuitivo o perceptivo de lo que suele ser habitual. También en el ámbito personal tendrás un día propicio a las sorpresas agradables que te llegarán de forma inesperada.

Capricornio

Hoy estarás un poco "revuelto" en el terreno emocional porque vas a tener una dolorosa adversidad, ya sea en el trabajo o la vida íntima. Pero también te la tomarás mucho más dramáticamente de lo que realmente es, cuando en realidad las cosas no están tan mal como crees o quizás la vida te quita algo que no te conviene.

Acuario

Llega una importante alegría inesperada para ti relacionada con el trabajo, negocios o relaciones sociales, o en su caso, una señal bien clara de que te vas a encontrar con esa alegría dentro de muy poco. Tu vida puede dar un gran cambio positivo en poco tiempo, algo que llevas persiguiendo desde hace tiempo y al fin llega.

Piscis

Empezarás el día con gran entusiasmo, energía y optimismo, pero quizás las cosas vayan cambiando según avance la jornada, porque te vas a encontrar importantes y fastidiosos problemas con los que no contabas, y algo que parecía muy fácil se te va a ir complicando cada vez más. De todos modos, al final lo resolverás todo.