'Zapeando' se pronuncia sobre la noticia del embarazo de Cristina Pedroche: "Su WhatsApp ha ardido esta mañana"

Este miércoles ha amanecido con la noticia de la revista Lecturas sobre el embarazo de Cristina Pedroche. Un tema que no ha esquivado Zapeando: aunque la colaboradora no se encontrara en la mesa, Dani Mateo ha comentado el posible estado de su compañera.

Tras emitir el segundo capítulo del 'Plan P', la promoción de las Campanadas de Antena 3 que desnuda de nuevo a Pedroche, el programa de La Sexta se ha pronunciado sobre la noticia del día. "Mientras todos seguimos esperando qué look llevará Cristina en Nochevieja, hoy los medios han publicado que espera un hijo con su marido Dabiz Muñoz", ha comentado el presentador.

"¿Será una inocentada justo hoy, Día de los Inocentes, o no lo será?", ha lanzado Dani Mateo. Y es que, tanto él como los colaboradores, han asegurado no estar al tanto: "Os hablo de todo corazón, queridos amigos: no lo sabemos ninguno de aquí", ha añadido.

"Cristina no suelta prenda", ha asegurado el conductor del espacio de Atresmedia. "Evidentemente su WhatsApp ha ardido esta mañana, pero no sabemos nada", ha añadido. "A mí no me contesta", ha confesado Valeria Ros. Ni siquiera Miki Nadal ha dicho nada: "El año pasado ya coló que estaba calva".

¿Te imaginas que lo revela en las Campanadas?, ha dicho Mateo. "Habrá que esperar a que Cristina nos lo cuente, y ya veremos", ha explicado el presentador. "Sea lo que sea, Cris, te mandamos un besito", le ha lanzado Lorena Castell.