Blas Cantó desconcierta a sus seguidores con una ecografía el Día de los Santos Inocentes: "Casi caigo"

Blas Cantó ha conseguido enloquecer a todos sus seguidores con su nueva publicación. Y es que en estas épocas de celebración e ilusión, como lo son las vacaciones de Navidad, el cantante ha subido a su Instagram dos ecografías.

Sin embargo, hay que tener en cuenta el día que ha elegido el artista para dar tan importante noticia. Y es que este miércoles 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes, por lo que nada puede llegar a ser tomado en serio.

"Mi madre me tuvo con 19 años, y aunque yo ahora tengo 31, nunca es tarde si se desea con fuerzas. Y nosotros así te deseamos" compartía el murciano en sus redes sociales junto a dos hashtags: primerizo y papá. En la publicación se veía dos ecografías y es que, como así ha escrito el cantante, "una imagen vale más que mil palabras".

El antiguo miembro de Auryn no ha tardado en recibir una gran cantidad de reacciones de todos los tipos. Desde quienes se han alegrado enormemente por esta nueva etapa del artista hasta los que se han dado cuenta de que, realmente, todo era una broma.

Y es que, no solo sus fans anónimos han caído en su broma, amigos y compañeros de profesión tampoco han notado que algo no encajaba. El ejemplo perfecto ha sido Lola Índigo, que comenzaba comentándole "me muero", para darse cuenta del día que era y autorresponderse con un mensaje muy típico de ella: "madre mía, soy gilipollas".

Al ver la inmediatez con la que la andaluza se daba cuenta, el propio cantante no ha podido resistirse a responderle entre risas: "contestándote a ti misma en cuestión de segundos".