Ibai Llanos volverá a la Plaza del Sol para dar las Campanadas con Ramón García desde su canal de Twitch: "2023, vamos a por ti"

Quedan pocos días para Nochevieja y, por fin, Ibai Llanos ha publicado todos los detalles sobre su programa especial de las Campanadas. Este año, de nuevo, se desplazará hasta la Puerta del Sol y contará con la compañía de Ramón García.

Además, ha dado una gran sorpresa al anunciar que le acompañará Cristinini, una de las streamers más exitosas del último año que ha triunfado presentado todo tipo de eventos, incluido La Velada 2. También estarán sus colaboradores habituales Knekro y Ander.

Todos, repasarán los mejores momentos de este año 2022 que tantas alegrías le ha dado el vasco. Es decir, que no será una retransmisión de última hora, sino que el creador de contenido se ha propuesto ser una alternativa en la televisión durante toda la cena. Y en directo.

Este 31 de diciembre estaré en la puerta del sol en Madrid dando las campanadas.



Este año con @KNekro, @andercortes y @IamCristinini. Repasaremos todo lo que ha sucedido en 2022.



Y a las 23:30 estaré con Ramón García para volver a pasar de año juntos.



2023 vamos a por ti. pic.twitter.com/WcmNYsxrIF — Ibai (@IbaiLlanos) December 27, 2022

Desde las 21:30 horas en un balcón de la capital, esta vez sin límite de aforo, intentarán comentar los mejores momentos de los últimos meses en apenas dos horas. Y a las 23:30, mucho antes que las cadenas nacionales, entrará Ramón García en escena para comenzar a celebrar el 2023.

En la retransmisión de 2021, Llanos atrajo una media de 800.000 personas en el momento de las uvas. Esta vez, comenta, que "no cree que se supere", aunque le resta importancia a los números.

"Ya no sé como escapar de las Campanadas", ha bromeado en su directo: "Me sabe mal no hacerlo". Sin embargo, es cierto que el COVID y las restricciones fueron las que favorecieron que la primera vez, en 2020, fuera tal éxito. Aun así, se ha convertido en una "mini tradición" y espera que muchos familiares puedan unirse a descubrir Twitch con él.