La polémica carta de Vox a los Reyes que provoca críticas en las redes: la protagoniza 'Avelino'... y los tres magos son blancos

Vox lanzó un vídeo a través de su cuenta de Twitter para felicitar la Navidad a sus seguidores el pasado 24 de diciembre. En sus poco más de dos minutos de duración, ha aprovechado para pedir que se celebren elecciones generales, además de criticar las cuotas de autónomo o la falta de personal en sanidad.

El vídeo está protagonizado por un nieto y su abuelo, que están escribiendo la carta de los Reyes Magos. Las críticas no tardaron en lloverle al video e incluso al partido por las referencias que utilizan.

Una carta a los Reyes Magos

El vídeo comienza con una escena de lo más cotidiana en estas fechas: un niño está moviendo las figuras de los Reyes Magos para que se acerquen al portal de Belén. Su abuelo, interpretado por el actor Pepe Ruiz, está sentado en una mecedora al lado de su nieto y le pide que acerque el resto de figuritas porque "al final, estarán todos unidos".

Acto seguido, y con una música de piano de fondo, el niño le pregunta al abuelo si le puede hacer un favor, a lo que éste le responde: "¿Qué quieres?, ¿que te cuente más de la historia de España?, ¿la historia que hicimos juntos?". El nieto se acerca a la mecedora y le enseña una carta dirigida a los Reyes Magos y le pide que le ayude a completarla.

Los primeros regalos van dirigidos a sus progenitores. Para su padre, no sabe si pedir una cuota de autónomo. "Eso es un regalazo", responde el que en su día dio vida a Avelino en Escenas de matrimonio. Esto podría ser una crítica a las altas tarifas que tienen que pagar los empresarios. Pero, al final, le aconseja regalarle una bufanda porque "este invierno viene muy frío", en referencia a la subida de los precios del gas y la electricidad.

La siguiente es su madre, para la que el niño pide que tenga que hacer menos guardias en el hospital. Esto se puede entender como una crítica a la falta de personal en la sanidad pública. Y, por último, el nieto le pregunta a su abuelo qué quiere él de regalo. La respuesta del anciano es clara: "¿Yo? ¡Elecciones generales! ¡Yo lo que quiero es votar!".

El vídeo termina con uno de los Reyes Magos leyendo las cartas que han recibido. Al llegar a la del protagonista de la escena, exclama: "Elecciones..., ¡otro!" y coloca la carta en un montón con un cartel que pone 'elecciones generales'. Esto hace referencia a que mucha gente quiere que se convoquen votaciones.

Críticas de los usuarios

La críticas no han tardado en aparecer. Algunas iban dirigidas hacia Pepe Ruiz, que desmintió en su día haber fichado por el partido. Algunos usuarios le han tachado de "facha" o "patético": "Menos mal que Pepa no ha tenido que ver esto...". Otro ha asegurado que "prefería a Avelino con Pepa, no con Paco". Y otros han destacada que la carta solo muestra a tres reyes blancos, ninguno de raza negra como se representa tradicionalmente al rey Baltasar.

Por otro lado, el anuncio ha recibido un aluvión de críticas. "Hay que reconocer que hasta para hacer el ridículo se puede ser ingenioso...", apuntó uno de los tuiteros. "Casi vomito", "da grima" o rancios" son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación. Incluso hay quienes han querido hacer su propia interpretación del mensaje.

Un anuncio que os define cojonudamente.¿Pagar menos de autónomos? No, mejor una bufanda. ¿Conciliación familiar? No, mejor unos zapatos. — J.B.M. (@Snanimodofender) December 24, 2022

No todo fueron malos comentarios. Algunos usuarios han mostrado su apoyo a Pepe Ruiz destacando el buena interpretación en el anuncio navideño: "Espléndida representación... Gran actor". El partido también ha recibido muchos mensajes de apoyo y felicitaciones de navidad de sus seguidores.