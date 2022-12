Un exgerente del PSPV admite ante la jueza que una empresa de la trama Azud financió campañas electorales del partido

Un exgerente del PSPV-PSOE ha apuntado por primera vez a la financiación ilegal de campañas electorales de esta formación política a través de una empresa del entramado del caso Azud. Según la declaración ante la jueza y ante la Guardia Civil de Francisco Martínez, que ejerció el cargo entre los años 2000 y 2012 y sigue trabajando en el partido, el PSPV sufragó campañas electorales de 2007 a través de una empresa denominada Gigante. Martínez apuntó en su su declaración del pasado 21 de octubre como testigo al extesorero José María Cataluña, una de las figuras clave del caso en opinión de los investigadores.

Según publican este miércoles Valencia Plaza y El Mundo, Martínez admitió que durante las campañas municipal y autonómica de 2007 "se produjeron algunas contrataciones por parte de Cataluña que no fueron abonadas por el partido sino por una empresa que se llamaba Gigante", en referencia a la constructora del mismo nombre. El exgerente afirmó que Cataluña -que dejó el cargo en 2004 pero siguió llevando las finanzas del partido en la sombra- dio instrucciones para que contratistas públicos se hicieran cargo de los gastos de esa campaña. De hecho, según su testimonio, "siguió asesorando a la Ejecutiva" del PSPV. Los investigadores también han puesto el foco en la de las generales de 2008, que tuvo como cabeza de cartel por Valencia a la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

El exgerente socialista también declaro que cree que fue el extesorero quien contrató a los proveedores para las campañas "porque tenía capacidad para poder hacerlo" y porque "sabía que esos trabajos no los iba a pagar el partido sino cualquier otra empresa".

En su declaración, Martínez apuntó a Cataluña: "Él decía cómo, cuándo y de qué forma había que cobrar", manifestó. Además, puso ejemplos concretos de la operativa. Por ejemplo, con el encargo de trabajos electorales a otra empresa denominada Key, pero con los gastos repercutidos a la constructora citada anteriormente, Gigante. "Estuve presente en el momento en el que Cataluña hizo el encargo", afirmó, al tiempo que confirmó que se siguió el mismo modus operandi con otras empresas.

Otro ejemplo se refiere a "un anuncio de las elecciones municipales que no cabía en el presupuesto". En este caso, admitió que pudo ser él quien indicara a la empresa que lo llevó a cabo, Publipress, que lo facturara a Gigante.

No obstante, el testigo incidió en que no llegó a ver ninguna factura y que los proveedores se las daban directamente a Cataluña. Cuando dejaba de hablar con él, sobreentendía que estaban abonadas, algo que pudo ocurrir, según la declaración de Martínez, con tres empresas que aparecen en el sumario: Cronosport, Key y Metrofilms. El ex gerente del PSPV-PSOE se ratificó posteriormente en su declaración ante la juez el 31 de octubre.

Mazón insiste en pedir a Puig que "dé la cara"

El presidente del Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, ha exigido al president de la Generalitat y líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, que "dé la cara" sobre el caso Azud, que diga "quién es el jefe o, incluso, si es él" y aclare las supuestas "comisiones del 6 por ciento".

"No sé qué más tiene que ocurrir para que deje de esconderse, asuma responsabilidades políticas cuando se ha tirado años exigiéndoselas a los demás", ha manifestado Mazón en referencia al informe de la UCO incluido en la pieza 7 de la causa y que apunta que empresarios pagaron gastos de campaña de Carmen Alborch en 2007 y de María Teresa Fernández de la Vega en 2008.

Para Mazón, la investigación del caso Azud es "cada día más grave". "Cada día conocemos una presunta irregularidad, un presunto amaño o una posible mordida peor que la anterior", ha considerado.

En esta línea, ha señalado que "la alarma" está ahora en que "las comisiones" han sido del "6%, exactamente el doble del tres per cent famoso del separatismo catalán". Por tanto, "estamos hablando de mordidas" que duplican "la salvajada que escuchamos con el separatismo catalán" y "tenemos derecho a saber el importe de lo que está ocurriendo", ha reclamado.

El líder popular ha criticado que Les Corts aprobaran ya una comisión de investigación, pero "el presidente de la Generalitat se niega a ponerla en marcha", por lo que está "incumpliendo un mandato" de este órgano.

Según ha trasladado Mazón, "trabajadores del Partido Socialista ya han reconocido las irregularidades y ha afirmado que el Ministerio Fiscal "apunta ya directamente a la etapa de Ximo Puig como presidente de la Generalitat".