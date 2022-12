Whitney Houston intentó dejar las drogas justo antes de morir

Fueron las drogas las que acabaron con la vida de Whitney Houston. El informe toxicológico de su cadáver demostró la cantidad de medicamentos y sustancias que había ingerido el día de su muerte, el 11 de febrero de 2012. Sin embargo, uno de sus mejores amigos, el productor Clive Davis, ha afirmado la sorpresa que supuso para él la noticia.

Davis, la persona con quien la artista firmó por primera vez cun contrato discográfico -tenía 20 años- y que trabajó con ella el resto de su carrera, ha hablado con Page Six y ha explicado que había estado con ella "48 horas antes de su muerte" y que tras marcharse "jamás" se le ocurrió que fuese la última vez que la veía y que un par de días más tarde sería encontrada sin vida.

"Me estuvo mostrando todo lo que había progresado en rehabilitación", ha recordado el veterano productor musical y fundador de la compañía Arista Records, de 90 años, "y hasta la forma en la que había dejado de fumar y cómo se le había despejado la garganta de nicotina. De hecho, [Whitney] quería volver a ir al estudio de grabación".

"Nunca jamás hubiera pensado, 48 horas antes de su muerte, que ella podía fallecer, que tendría ese horrible y prematuro final de su vida", ha declarado. "Ella se estaba mostrando muy valiente en su intento de dejar las drogas de una vez por todas y rehabilitarse en aquellos días", ha rememorado Davis, quien en la cinta recién estrenada sobre la vida de la cantante, I Wanna Dance With Somebody, de la que es coproductor, está interpretado por Stanley Tucci.

Davis ha reconocido que cuando Whitney audicionó para él cantando The Greatest Love of All, que más tarde versionaría, supo "de inmediato que ella era una cantante única en la vida" y, haciendo promoción de la cinta, ha reconocido que en ella están las respuestas "a todas las preguntas que el público quiere saber sobre Whitney".

"Ya sea su sexualidad, cómo reaccionó ante cualquier insinuación de que no era lo suficientemente negra cantandoo, el impacto de las drogas, o cómo era grabando conmigo" está en la película, asegura Davis, quien vuelve a confirmar lo que ya dijo la otra protagonista: que Whitney era bisexual y que tuvo un largo romance con su asistente, Robyn Crawford, aunque según el productor luego solo estuvo con hombres y por eso considera que ella era "heterosexual".