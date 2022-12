Este miércoles, los programas y revistas del corazón se despertaban con una noticia de lo más inesperada: tras ocho años de relación, Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa decidían poner fin a su noviazgo.

"Cuando una historia acaba, hay que pasar un duelo. Pero hay que pensar que otra va a empezar. Ellos son dos personas adultas, suficientemente maduras, como para tomar una decisión. Además, Isabel insiste en que es definitivo, que es lo que más me llama la atención. Tiene clarísimo que esto no se va a retomar", ha comentado Beatriz Cortázar.

Por su parte, Alessandro Lecquio ha destacado que "una persona muy cercana a Mario" le ha dicho: "Él nunca ha dejado de mirar a otras mujeres y, al principio, esto a ella le gustaba porque presumía de tenerlo al lado, pero, en los últimos tiempos, cada día le molestaba más".

"Los dos tienen motivos para romper. Ella, porque no ha conseguido lo que quería y él porque estaba hasta las narices de tanto faranduleo. Estamos hablando de un señor que no tiene nada que ver con el mundo de Isabel Preysler, no sé si os dais cuenta", ha agregado el conde que, además, ha apuntado: "Al final ha aflorado su verdadero ser, la esencia de este hombre".

Sandra Aladro, sin embargo, ha apuntado: "¿Cuánto tenía que ver Miguel Boyer con Isabel Preysler? Eso no tiene nada que ver. Isabel nunca ha escogido parejas de su mundo". "Cuando tienes 85 años piensas que ya has llegado al momento definitivo de tu vida y no. Con esa edad, la gente sigue rompiendo", ha apuntado Beatriz Cortázar.

"¿Podemos pensar que a este señor, la vida que había llevado hasta que conoció a Isabel Preysler le aburría y que le parecía mucho más divertido una vida más social, estar en los focos, acompañar a Isabel a eventos...?", ha cuestionado Joaquín Prat. Así, Lecquio ha respondido: "Ahora que se ha dado cuenta de que está en el tiempo de descuento ha dicho 'vamos a lo importante', que es intentar arreglar Hispanoamérica y hablar de literatura y cosas serias, no de tonterías. No de los cuernos de Tamara".

"Cuando un señor de la edad de Mario Vargas Llosa cuando se enamora de Isabel Preysler, que tenía 77 años, rompe una familia estable de 40 años es porque está absolutamente enamorado. No es por diversión ni por un capricho ni por una tontería. Es un señor que se enamoró completamente, como le pasa a tanta gente y empezó una nueva vida. ¿Qué ha hecho Isabel Preysler, que lleva haciéndolo toda la vida, porque su lado sentimental lo conocemos muy bien? No moverse de su sitio, decir que la ruptura es definitiva", ha comentado Sandra Aladro.

"Ella siempre afronta las relaciones desde su casa, en su sitio, en su escenario y controla, desde ahí. Se separa o se junta, pero nunca se ha movido de su casa. Ella está ahí, sus parejas han entrado o salido. Por cierto, es una mujer que nunca ha estado sin pareja", ha sentenciado Sandra Aladro, a lo que Beatriz Cortázar ha apuntado: "Mario Vargas Llosa tampoco ha estado nunca solo, a ver quién rehace antes su vida".