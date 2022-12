Tipo tema, tema tipo

Hemos pasado de tema a tipo. Ha sido un salto generacional, quizá un cambio de década. Antes se decía constantemente la palabra "tema" y ahora la que manda es la palabra "tipo". El tema sigue estando en vigor, pero lo usan los que nacieron antes del cambio de siglo, se ha quedado para los que se creen jóvenes sin serlo. La palabra "tema" acaba con los artículos que la rodean y rebaja el lenguaje en fondo y forma. El resultado es entre pijo, inculto, ridículo y decadente. Hay gente que para preguntar si va llover dice: “¿Tema lluvia?”.

El tema también sirve para abrir conversaciones. “Tema libros” es que se va a hablar sobre libros y “tema comida” es que alguien tiene hambre. La principal característica de la palabra "tema" es que si la quitas de la frase no pasa absolutamente nada. También está el uso entre retórico y petardo de la famosa palabra con frases como “sobre este tema ya he hablado lo suficiente”, “paso del tema” o “no me saques el tema”, que tiene, por cierto, un doble sentido innegable.

Y hemos llegado a la palabra "tipo". Tipo tal, tipo cual. Tiene algunos usos realmente sorprendentes como, por ejemplo, quedar tipo algo. “¿Quedamos tipo cuatro?” es una frase que se puede escuchar a diario. Como si las horas fueran una tipología de algo. Quedar “tipo cinco” supone proponer una cita en torno a las cinco, no se sabe si antes, después o en punto. Tiene también un tono de propuesta para que el otro te lo apruebe.

"Tipo" es una palabra comodín que se mete en todas las frases y que está en auténtico crecimiento.

"Tipo" es una palabra comodín que se mete en todas las frases y que está en auténtico crecimiento. Se utiliza para poner ejemplos y para comenzar enumeraciones. Algo así: "equipos tipo Betis", "vestidos tipo azul" o "gente tipo Marta". He escuchado también la variante más pija de la palabra que es "tipo o sea" y no estoy bromeando.

Esta palabra rompe con los artículos y, a veces, con las concordancias. Genera, además, una serie de sinónimos evidentes y cutres que no aportan nada. Por ejemplo, se empieza a decir mucho la expresión “tipo así” para decir así. La diferencia que existe entre los necios y las gentes de talento suele ser solo que los primeros dicen necedades y los segundos las hacen. El abuso de la palabra "tipo" es una muestra de la redundancia cateta, un poco pija, contagiosa y vacía con la que nos toca convivir. Otro día buscamos la solución.