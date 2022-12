La tres generaciones de la familia Caparrós, reunidas: "Hemos estados separados durante años y no ha merecido la pena"

La familia Caparros llevaba separada desde que, hace seis años, Alonso Caparrós confesara su adicción a las drogas, lo que desencadenó una serie de enfrentamientos entre los diferentes miembros de la familia. Sin embargo, el amor venció a la discordia y, ahora, las tres generaciones se han juntando en un emotivo reportaje para la revista Semana.

El colaborador de Sálvame, ha sacado a la luz sus sentimientos y ha desvelado a la revista que él hizo que "todo explotara". Cuando el escritor de Un trozo de cielo azul: La verdad sobre cómo lo perdí todo salvo la esperanza reveló su adicción, se produjo una guerra televisiva en la que tanto él como su padre, Andrés Caparrós, se lanzaron duras acusaciones.

"He aprendido mucho, pero creo que ha sido demasiado tiempo el que hemos perdido", ha revelado a Semana Alonso, quien cree que esta entrevista es "un regalo" ya que no se imaginaba volver a ver a toda su familia junta. "El hecho es que hemos estado separados durante años y no ha merecido la pena", ha añadido.

Durante este tiempo, el actor y su familia ha intentado buscar quién tenía "la razón y qué pasó". "Ahora estamos en un proceso de reconstrucción de vínculos. La relación de mis hijos con sus abuelos está construyéndose", ha contado el colaborador.

Alonso Caparrós ha desvelado que quiere probar suerte en otros ámbitos fuera de la televisión. "Estoy explorando otras posibilidades porque, en cierto modo, estoy cansado de la televisión", ha confesado el escritor, quien ha afirmado tener "mucha parte vocacional" pero no le gusta la "fama".

"Soy feliz escribiendo y estoy muy emocionado con este segundo libro", ha comentado a la revista. A Alonso le gustaría montar una pequeña empresa con la que organizar eventos, ya que lleva dos años haciendo lo de Furor, el mítico programa de televisión de Antena 3, para las empresas.