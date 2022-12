La postura de todas las comunidades ante el descuento del transporte público en 2023: las que se sumarán... y las que se lo piensan

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes un nuevo paquete de ayudas aprobadas por el Consejo de Ministros para combatir los efectos de la guerra de Ucrania, la crisis energética y la inflación. Entre ellas destacan la bajada del IVA en los productos de la compra, la congelación del precio de alquileres en contratos que se renueven durante seis meses y la prórroga de las ayudas al transporte público.

Los abonos en los trenes de Cercanías, Rodalíes y media distancia seguirán siendo gratuitos y el Gobierno rebajará un 30% las tarifas del transporte público en aquellos territorios donde los gobiernos autonómicos y locales se comprometan a abonar un 20% adicional, ofreciéndoles así a los usuarios un 50% de descuento. Hasta el momento, el Gobierno otorgaba una ayuda del 30% sin importar si las autonomías y ayuntamientos decidían ampliarla o no. Sin embargo, ahora el Gobierno subvencionará ese 30% con la condición de que estos aporten ese 20%.

Andalucía

Hasta el momento, la Junta de Andalucía no se ha manifestado sobre la prórroga de las ayudas al transporte anunciadas este martes. Sin embargo, cabe recordar que el Ejecutivo andaluz no complementaba el descuento puesto en marcha por el Gobierno el pasado 1 de septiembre. Por lo tanto, de continuar así, los andaluces no disfrutarán de ningún descuento a partir de enero.

Aragón

Aragón tampoco ha tomado ninguna decisión, pero criticó la medida aprobada por el Consejo de Ministros y la calificó de "chantaje". Además, explicaron que esta decisión los obliga a tomar decisiones apresuradas.

Asturias

Hasta ahora el Principado de Asturias aplica el descuento del 30% al transporte público, pero todavía no ha dicho si lo complementará hasta llegar al 50%.

Baleares y Canarias

Tanto las Baleares como las islas Canarias están dentro de las excepciones anunciadas por el Gobierno. Esto significa que en ambos archipiélagos el transporte público será completamente gratuito durante todo el próximo año para los viajeros recurrentes. Por su parte, cada autonomía decidirá cuales serán los criterios para calificar a los usuarios del transporte como habituales.

Cantabria

Cantabria ya aprobó los presupuestos para 2023 y no contaba con esta medida, por lo que ha dicho que estudiará la propuesta. Hasta el momento solo se aplica en la comunidad la subvención del 30%, sin embargo, se queja de que esta no cubre el descuento que se aplica en las líneas interurbanas de la comunidad.

Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha se aplica el descuento del 30%, pero todavía no se sabe que decisión se tomará de cara al 2023.

Castilla y León

En Castilla y León también ya se aplica la subvención del 30% del Gobierno. Sin embargo, se desconoce si ampliarán hasta llegar al 50% o no.

Cataluña

Cataluña sí ampliará el descuento del 30% hasta llegar al 50% anunciado por el Gobierno durante el próximo año. Tanto la T-Usual como la T-Joven mantendrán el descuento del 50%. Sin embargo, la T-Casual no contará con la subvención del 30%.

Comunidad de Madrid

Actualmente en Madrid se aplica un descuento del 50% en la tarifa, el 30% subvencionado por el Gobierno y el 20% restante subvencionado por la Comunidad. No obstante, el Ejecutivo regional ya había anunciado que no aplicaría su parte el próximo año, por lo que, tras el anuncio de Sánchez, han dicho que estudiarán la medida antes de tomar una decisión.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana ya se ha pronunciado al respecto y han decidido que sí mantendrán el descuento del 50% en todos los abonos durante el primer semestre de 2023. De hecho, tanto el Ayuntamiento de Valencia como el de Alicante habían manifestado que asumirían el 30%, para seguir manteniendo el 50% a los usuarios si el Gobierno decidía retirar la subvención.

Extremadura

En Extremadura se aplica de momento la subvención del 30% del Gobierno, pero todavía se desconoce si complementarán hasta llegar al 50%.

Galicia

Galicia también aplica el descuento del 30% anunciado por el Ejecutivo el pasado septiembre. Sin embargo, aún no se sabe si la Xunta subvencionará con el 20%.

La Rioja

La Rioja ha anunciado que mantendrá el descuento del 50% en el transporte público durante el 2023.

Murcia

El Gobierno de Murcia ya había anunciado en agosto que mantendría su propia bonificación del 30% de descuento en el transporte público hasta junio de 2023. Sin embargo, hasta ahora no se han pronunciado sobre la medida anunciada este martes.

Navarra

La Comunidad Foral de Navarra mantendrá durante el primer semestre del 2023 el descuento del 50% en el transporte público.

País Vasco

País Vasco ha anunciado que complementará con el 20% la ayuda del 30% anunciada por el Gobierno, por lo que los usuarios del transporte público gozarán del 50% de descuento.