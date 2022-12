La madre de la menor grabada teniendo sexo en la pista de una discoteca carga contra el local: "Nadie fue a separarlos ni a ayudarlos"

Los padres de la menor de edad grabada en la discoteca Waka, en Sant Quirze del Vallés (Barcelona), han denunciado la difusión del vídeo de carácter sexual que se ha hecho viral a través de las redes sociales de Tik Tok y Twitter.

En las imágenes, se puede ver a la joven practicando una felación a otro chico, en medio de una pista de baile, rodeados de gente. Cuando él se da cuenta de que les graban, aparta a la chica, y se interrumpe la grabación.

Ante la gravedad de la situación, la madre de la menor ha decidido conceder unas declaraciones a la televisión autonómica de Cataluña TV3 en la que asegura que su hija le dijo que no se acordaba de nada ni sabía por qué había pasado esto.

Además, la mujer explica que la joven de 16 años le dijo que "tú me conoces y sabes como soy y que yo no lo he hecho. Yo no he podido ser esta chica que está aquí, pero soy yo".

Por ello, en la denuncia consta la declaración de la menor en la que explica que fue a raíz de pedir un refresco en la barra, cuando se quedó en blanco como si la hubiesen drogado.

De hecho, continúa la denuncia, dice no haberse dado cuenta hasta que al día siguiente una amiga le puso al corriente.

Asimismo, la madre explica "la inacción de la discoteca" en la que asegura que "nadie fue a separarlos ni a ayudarlos". No había nadie de seguridad que fuese a preguntar si estaba bien, "no hubo nada".

Por ello, la madre se sorprende de que "no hubiesen cogido a mi hija y me hubieran llamado a casa para decirme que acababa de pasar esto y que la fuese a buscar".

El establecimiento en el que han tenido lugar los hechos, acumula un largo historial de denuncias tanto por violencia, como por agresiones racistas y diferentes altercados.

Por todo ello, el municipio de Sant Quirze ha pedido en repetidas ocasiones el cierre de este local nocturno. Además, la postura del Consistorio sigue siendo la misma, lamentar falta de competencias para ordenar su cierre y encomendarse a lo que disponga el Departamento de Interior, que estudia lo ocurrido.