Cuando llega el invierno todos queremos tener la mejor cazadora, el cortavientos más impermeable para practicar deporte, el abrigo más calentito o el calzado más cómodo, sobre todo, si vivimos en una zona muy fría o frecuentamos la montaña. No obstante, la ropa de invierno es más cara y no siempre podemos hacernos con las marcas de calidad que quisiéramos. Por eso, hay que aprovechar las oportunidades que nos ofrecen portales como Primeriti, la web de ofertas flash de El Corte Inglés, que este martes 28 de diciembre, en el Día de los Inocentes, ha rebajado la ropa de abrigo (¡y el calzado!) de la famosa marca The North Face.

No se trata de una inocentada, las ofertas de hasta el 52% en abrigos, mallas, camisetas, cazadoras y calzado son reales. Pero, date prisa, porque los descuentos están teniendo mucho éxito y hay prendas que ya no están disponibles y otras en stock, debido a las ofertas tan jugosas. Así que, si no quieres perderte ninguna rebaja, echa un vistazo ya.

-De 300 a 165 euros en un abrigo largo. Este modelo Zaneck, rebajado un 45%, es una parka discreta. Pero, no dejes que su aspecto sencillo te engañe. Gracias a la tecnología de tejido DryVent es transpirable, impermeable y resistente al viento. ¡Ideal para los inviernos más fríos!

Mantiene a la persona que la porta siempre seca y abrigada. Primeriti

-¡Un plumas al 44% de descuento! Este plumífero está relleno de plumón de 700 cuins. Ofrece una calidez incomparable de manera inmediata. Además, dispone de puños elásticos y bajo ajustable, lo cual garantiza la retención del calor corporal.

Moderno y calentito. Primeriti

-Mallas deportivas. En invierno da igual dónde entrenes, pero sí importa la ropa que lleves. Estas mallas son perfectas para practicar deporte en los meses fríos, pero, además, para abrigarnos debajo de la ropa. Una prenda suave y elástica: un referente de la comodidad.

¡Cómodas y calentitas! Primeriti

-El calzado también es importante durante el invierno. Y si una zapatilla pasa de costar 140 a solo 75 euros es una oportunidad para aprovechar. Tiene una planta para los pies 3D de doble densidad, media suela rocker geométrica y agarre Surface. En resumen, está diseñada para maximizar la energía en las rutas de senderismo.

Ligeras y acolchadas, ofrecen confort duradero y apoyo incluso en los terrenos más difíciles. Primeriti

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Primeriti y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.