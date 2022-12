Rosa López señala a Chenoa en su polémica: "Podía haber sido más diplomática, tiene cabeza para eso. Me puse mala, caí con fiebre"

Aunque ha sido esquiva con la prensa y no del todo clara desde que saltara la polémica por unas declaraciones de Chenoa en las que decía no considerarla amiga, lo cierto es que, ahora, Rosa López ha dado un golpe sobre la mesa y, vía exclusiva, ha hablado claro del tema.

Lo ha hecho en declaraciones a Lecturas, donde la granadina reconoce que lo ha pasado mal con la polémica: "Me puse mala, caí con fiebre", asegura la ganadora de OT 1.

Además, señala a su compañera de edición en la polémica. "Lo que dijo Chenoa no hacía falta, pero, si ella lo siente así, yo lo respeto porque la quiero mucho. No quiero crear mierda de una amiga porque yo sí la considero amiga y sé cómo es mi amiga", dice del lío montado.

La relación de Rosa López y Chenoa está en el punto de mira después de que la argentina dejase claro el pasado viernes, en la celebración del 40 cumpleaños de su compañera Natalia Rodríguez, que la ganadora de 'Operación Triunfo 1' no es su amiga como si lo son otros triunfitos como la propia Natalia, Geno Machado o Alejandro Parreño. Rosa López y Chenoa zanjan la polémica sobre su relación. (EP)

Eso sí, también reconoce Rosa que "Chenoa podía haber sido más diplomática, tiene cabeza para eso".

Además, la granadina desvela que ambas se han visto desde que saltara a la luz su relación de no amistad: "Chenoa y yo hemos hablado tras la polémica y hemos estado juntas en un cumpleaños privado", revela. "No voy a decir lo que dijimos, pero está todo bien. Nos tenemos mucho cariño. Aunque no me río de lo que ha pasado", aclara.

De la amistad que Chenoa tiene con otras compañeras, señala irónica: "Ella, Gisela y Natalia tienen más roce, se ven más. Yo a mi madre no la veo todos los días y no por eso soy mala hija, no pasa nada".

Precisamente, de sus compañeras, resalta: "Veo en las redes sociales cómo crecen y lo preciosas que están y ya está". Del resto de compañeros de OT, señala: "Que yo sepa, entre nosotros no había rivalidades ni nada".