"El siglo XIX es fundamental para entender el siglo XX y el hoy", así habla María Reig (Barcelona, 1992) sobre su tercera y última novela Los mil nombres de la libertad (Suma de Letras, 2022). Es una ficción ambientada en la España reinada por Fernando VII que mezcla misterio, política y amor y que hace viajar desde Tenerife a Cádiz y Madrid, entre otras localizaciones a través de las vidas de sus tres protagonistas, Inés, Modesto y Alonso.

Para muchos, Reig, que comenzó su andadura con un exitoso crowdfunding literario para publicar su primera novela Papel y tinta que se reenfocó cuando el grupo Penguin la encontró, es una de las estrellas ascendetes y jóvenes llamadas a dar modernidad y cambio a un género como el de la novela histórica que, seguramente marcado por su propia esencia, está demasiado copado por los veteranos, tanto en el lado de los escritores como en el de los lectores.

En esta, su tercera novela se siente aún más segura: "Es mi novela más histórica", afirma. Y desgrana un ingente trabajo de documentación y contextualización. "En esta obra he tenido que hacer un mayor esfuerzo para recrear la época y que se contextualicen los personajes y la historia", asegura. "Esta es mi novela donde el proceso de documentación más se ha transferido a la propia trama", afirma.

Lo cierto es que es una novela plagada de situaciones y personajes históricos. "Lo hago siempre desde el respeto", rememora Reig, "aquí saco toda la artillería pesada de la documentación y trato de hacerlo muy fiel a la realidad: trabajo tanto con buenas biografías, pero también con documentos de la época". "Desde la imposibilidad de hacer un retrato 100% real, lucho por un hacer un retrato verosímil", explica su método.

Fernando VII es un personaje difícil, es casi imposible encontrar alguien que diga algo bueno de él

Por ejemplo, con el rey Fernando VII, "un personaje difícil, del que es casi imposible encontrar alguien que diga algo bueno de él", asegura la autora. "Es un personaje lleno de resortes, que tiene un reinado lleno de cambios, es muy interesante y aquí me he limitado a dar pinceladas, como el uso del lenguaje vulgar, la influencia de su camarilla… Pero da para mucho, quedan muchas historias por contar de él", afirma Reig.

Para captar las esencias de aquella época, esta escritora, periodista de formación, recurrió a documentos primarios como los papeles reservados de palacio – "me ayudaron a hacer una radiografía del rey, pero también de la época, de la paranoia reinante"- o los inventarios del Palacio de Aranjuez de Patrimonio Nacional "para conocer cómo estaba decorado entonces".

No solo la documentación es importante para Reig, también la literatura de la época, del siglo XIX, ha sido fundamental. “Tolstoi y Austen, Guerra y Paz y Orgullo y Prejuicio, fueron lecturas que me han marcado en toda esta larga fase de descubrimiento que ha llevado a Los mil nombres de la libertad", explica Reig, "lo que me dejaron esas novelas me llevaron hasta aquí".

Con todo eso, la autora recrea un convulso siglo XIX "fundamental" para entendernos. "Explica muy bien las dinámicas posteriores, la historia no deja de ser un continuo lleno de conexiones. Mirarlo nos da perspectiva", asegura.

Pero ¿habla de política en su novela o trata de trazar paralelismos con el hoy? "Meto guiños y política porque me interesa a la hora de abordar la época", explica esta escritora, "pero no me siento cómoda emitiendo juicios; al final, debe ser el lector el que los saque".

Una renovación generacional

Con treinta años Reig es una autora algo diferente a muchos de los autores de este género que adora. ¿Se siente una autora renovadora del género? "Mi generación y nuestras influencias pueden aportar elementos diferentes", asegura, "ni mejores ni peores, pero sí diferentes". "Me gusta reivindicar que estamos llegando autores jóvenes que ofrecemos futuro y, quizá por nuestro perfil, sintonizamos mejores con públicos no habituales en este género. Quizá haya algo en nuestra forma de plantear nuestras novelas, códigos no conscientes, que resuenen más con lectores más jóvenes. No lo sé, pero ojalá".

Por lo pronto, la autora ya ha abrazo nuevas formas de comunicación con sus lectores y está realizando un podcast, disponible en Spotify e Ivoox, donde habla de sus obras, sus procesos de documentación y escritura.

Ya está disponible el primer episodio de #ElPodcastdeMaríaReig: #Losmilnombresdelalibertad.



En él hablamos de los principales acontecimientos que caracterizaron la época en la que transcurre la novela y el caldo de cultivo previo. 👑📖



⚠️ Enlaces directos en hilo. pic.twitter.com/YB5GaQ6R3x — María Reig (@maria_reig) December 21, 2022

Resulta obligado terminar preguntando por esos mil nombres de la libertad que titulan la ficción y que tanto se ha mentado en la vida pública española en los últimos años. "Es una palabra que tiene muchas interpretaciones, tanto en el siglo XIX como hoy. Esas distintas concepciones siguen marcando nuestra vida política", asegura.