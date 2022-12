Ainara recibe a su cita en 'First Dates' 'perreando': "Parece cubana..."

"¿Tú me has visto? Soy guapísima, tengo un pelo espectacular, mi sonrisa, la boca, estos melones, este culo...", afirmó Ainara en su presentación de First Dates este martes, dejando claro que tenía la autoestima por las nubes.

Le comentó a Carlos Sobera que le gustaba mucho bailar, y el presentador le dijo que si quería recibir a su cita bailando, reto que aceptó la canaria sin problema.

En cuanto entró Leandro por la puerta del restaurante de Cuatro, Ainara se acercó a él y empezó a 'perrear' mientras el cubano no salía de su asombro. Eso sí, le siguió el ritmo, ya que a él también le gustaba mucho bailar: "Parece cubana", reconoció.

Ainara y Leandro, en 'First Dates'. MEDIASET

Tras verle bien, la canaria señaló entre risas que Leandro era "para un polvito y algo más, está muy bien". Ambos pasaron a la mesa para cenar y conocerse un poco más.

Ella señaló que trabajaba de camarera, pero que su sueño era bailar. Él, por su parte, le contó que tenía un hijo en Cuba y que se había casado dos veces: "Soy un hombre experimentado en el amor y sé lo que no quiero".

Leandro y Ainara, en 'First Dates'. MEDIASET

Ainara, tras escucharle, admitió que le había gustado que el cubano tuviera intenciones de volver a casarse, ya que ella incluso había ido a probarse vestidos de novia, pero deseaba que su boda fuera por todo lo alto.

La tensión sexual entre ambos era palpable y, aunque en el reservado parecía que iban a saltar chispas, la joven prefirió reservarse para otra ocasión en la que estuvieran juntos.

Finalmente, Ainara sí que quiso una segunda cita con Leandro porque "me lo he pasado muy bien y quiero repetir para seguir bailando". El cubano, en cambio, no quiso tener una cita con ella "en plan romántico porque no es lo que estoy buscando".