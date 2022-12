Laura confiesa en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones' que tiene un nuevo amor

Mario y Laura comenzaron a vivir la aventura de ‘La isla de las tentaciones’ arrastrando idas y venidas. Su paso por el programa no empezó de la mejor manera posible: no se despidieron cuando se vieron por última vez antes de marcharse a sus respectivas villas. Con el paso de los días, las cosas tampoco mejoraron.

Los dos cayeron en la tentación y, aunque tuvieron una hoguera de confrontación en la que parecían haberlo solucionado todo, volvieron a ser desleales. En la esperada hoguera final, Laura decidía marcharse con Mario, pero él la rechazaba para marcharse solo.

Ahora, tres meses después, se vuelven a ver cara a cara para contarnos cómo están actualmente y qué ha pasado todo este tiempo entre ellos. Pero antes, ambos han hablado de manera individual con Sandra Barneda.

La primera en hacerlo ha sido Laura que, después de contar el contacto que había tenido de manera intermitente con Mario, ha confesado que ahora es otro quien ocupa su corazón: “He encontrado a una persona con la que me siento súper bien. Yo salí de allí súper negada y la realidad es que no. Me he dado cuenta de que no pasa nada. No se es la misma persona con uno que con otro. Estoy muy feliz”.

Además, también ha reconocido que después de las hogueras finales pasó la noche con Adrián, su tentador favorito y con el que fue infiel a Mario durante todo el programa.

Después le ha llegado el turno a Mario que, tras recordar todo lo que vivió en su paso por el programa, se he reencontrado con la que fue su tentadora favorita, Valeria. Con ella fue infiel a Laura, pero tampoco se habían vuelto a ver hasta ahora.