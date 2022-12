Ana cuenta que volvió con Cristian al volver de 'La isla de las tentaciones' hasta que él terminó la relación

Telecinco emitió este martes 27 de diciembre la segunda entrega de los reencuentros de La isla de las tentaciones. En ella se pudo ver lo que ocurrió entre Ana y Cristian, la última pareja que se sumó al programa, tras su hoguera final.

El paso de ambos por el reality dejó una ristra de lágrimas, una ruptura y la primera hoguera de emergencia de la historia del programa. Tras una infidelidad por parte de Cristian, Ana decidió darle una última oportunidad a su novio, pero este no superó la prueba y ella optó por dejarle en la hoguera de confrontación.

Sin embargo, la separación duró muy poco y, según contaron, ambos intentaron volver en cuanto regresaron a Murcia... aunque, a las semanas, Cristian rompió la relación al sentir que necesitaba estar solo.

"En el aeropuerto, tuvimos una conversación en la que él no paraba de llorar. Decía que estaba arrepentido, hablamos de volver a intentarlo. Yo le dije que no podía estar al cien por cien después de lo que había pasado y él me dijo que no me preocupara, que iba a hacer por que estuviéramos bien", recordó Ana.

En el programa, este reconoció al fin que tuvo relaciones con Mª de los Ángeles en cuanto llegó al programa y que, al terminar la hoguera final con Ana, volvió a besar a la venezolana, aunque finalmente se había dado cuenta de que no tenían cosas en común como para estar juntos.