Tu horóscopo diario: miércoles 28 de diciembre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 28 de diciembre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy corres peligro de desperdiciar una gran cantidad de energía y apasionamiento en asuntos que no tienen casi ningún peso o importancia, y, sin embargo, sentirte vacío o desanimado cuando verdaderamente debas afrontar alguna cuestión de mucho mayor calado. Es uno de esos días en los que parece que todo se tuerce.

Tauro

Las cosas buenas vienen cuando uno menos se las espera, tanto en el amor como en los asuntos mundanos y laborales, y hoy debes tener cuidado porque podría venirte algo estupendo, o que esperas desde hace tiempo, y, sin embargo, tú podrías darle la espalda o no prestarle atención, sumido en asuntos sin importancia.

Géminis

Hoy tendrás un día bastante más afortunado, o simplemente te encontrarás mucho mejor y harás que todo fluya mejor, pero lo cierto es que el día puede traerte sorpresas muy agradables tanto en el ámbito laboral y mundano como en el sentimental. Además, hoy tendrás la intuición mucho más despierta de lo habitual.

Cáncer

Todo tu destino está cambiando muy lentamente a mejor, como un gran transatlántico que va modificando muy lentamente su rumbo, por eso aún tardarás en notarlo con fuerza. Y también por ello hoy no podrás evitar tener un día de bajón, o cuando menos tener el ánimo algo más alicaído. Solo es un nubarrón pasajero.

Leo

No seas impaciente, la suerte está contigo y tus esfuerzos van bien encaminados, pero de repente te entran las prisas y quieres llegar a la meta a la velocidad del rayo, encolerizándote con quienes te rodean y disparando en todas las direcciones. Hoy no estarás en tu mejor momento aunque no habrá una causa real para ello.

Virgo

Cuando te sientes realmente bien, como te va a suceder hoy, al menos en algunos momentos, no puedes imaginarte todo lo que puedes llegar a hacer y a conseguir. Tienes una mente privilegiada y eres más trabajador y responsable que nadie, pero dejas que te ahoguen las pequeñeces y mezquindades de la vida diaria.

Libra

Esta semana no va a ser demasiado positiva para ti, porque no será solo el día de hoy sino en muchos momentos a lo largo de estos días. Es cierto que tendrás que hacer frente a muchas pequeñas dificultades, pero la razón principal es que tú no te vas a encontrar demasiado bien, te asaltarán estados coléricos y melancólicos.

Escorpio

Ten cuidado con las traiciones o los ataques por la espalda. Tus enemigos te temen y por eso no te dan la cara, pero a pesar de todo están ahí amenazantes. Estás en un buen momento planetario y quien quiera hacerte daño es poco probable que lo llegue a conseguir, pero no conviene que bajes guardia, sobre todo el día de hoy.

Sagitario

Ten paciencia y espera tranquilamente a que pase el cadáver de tu enemigo o, simplemente, a que la tormenta haya pasado. Tienes una gran protección cósmica y será el destino quien libre la batalla por ti y confunda a quienes quieren hacerte daño o llevarte por malos caminos. Ahora te conviene dejar que actúe el destino.

Capricornio

Empezarás este día con mucha preocupación y angustia en relación con los asuntos materiales y laborales, pero por suerte luego los nubarrones se van a despejar y la segunda mitad del día será mucho más agradable y placentera para ti. Ahora el Sol transita por tu signo y te ayudará a salir mucho mejor de las dificultades.

Acuario

Hoy será un día importante para las relaciones, tanto las de amistad como tu pareja, que van a protagonizar las vivencias o acontecimientos más destacados y en ellos encontrarás la ayuda y el ánimo que necesitas. Es un buen día en líneas generales al lado de tus seres más queridos recobrarás tus ideales y ganas de luchar.

Piscis

Hoy debes tener mucho cuidado con los enemigos, pero no con los exteriores sino sobre todo con los que están en tu interior. Ten cuidado con las depresiones o la tendencia a la autodestrucción, que siempre te están rondando aunque no los veas, y hoy te podrían hacer mucha pupa. Tu sensibilidad puede ser tu peor enemigo.