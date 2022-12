Unidas Podemos mantiene su postura favorable a que Cataluña pueda celebrar un referéndum de autodeterminación, pero el partido morado defendería que siga formando parte de España. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha concretado este martes que "nosotros siempre hemos planteado que apoyamos el derecho a decidir y, en una eventual consulta, plantearíamos que Cataluña siga formando parte de España, quizás con mayor cuota de autogobierno", ha dicho en una entrevista en TVE.

Las palabras de Echenique llegan después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado –en el mensaje institucional navideño emitido el pasado lunes– que este 2023 "tiene que ser el año de dar forma a la propuesta catalana del Acuerdo de Claridad" y que es hora de volver a abrir camino hacia la autodeterminación de Cataluña.

No es de la misma opinión que sus socios de gobierno el presidente Pedro Sánchez que ha dejado claro que el referéndum "no se va a producir" por mucho que se reclame, ya que no cabe en la Constitución.

Sánchez ha recordado que el proceso independentista de 2017, con las leyes de desconexión, el referéndum y la declaración de independencia, fue una "desgracia" y "una vergüenza a nivel internacional". En su opinión, aquella "quiebra del orden constitucional" se produjo por una "enorme irresponsabilidad del independentismo", que llevó a España a ese "abismo".

Una respuesta que no ha agradado en la Generalitat que, tras las palabras de Sánchez, ha reiterado que Cataluña insistirá –durante las reuniones con el Gobierno de Pedro Sánchez– en la necesidad de pactar un referéndum de autodeterminación.

"Los contactos siguen", han subrayado fuentes de la Generalitat, que aseguran que desde el Govern seguirán "avanzando en el ámbito de la desjudicialización que aún queda pendiente y en la carpeta de la autodeterminación que debe llevar a Cataluña a volver a votar en un referéndum".

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no tiene "credibilidad" negando el referéndum en Cataluña y ha recalcado que serán los independentistas los que "decidirán cuando" se celebra.

A su entender, el hecho de que los independentistas reconozcan que están "contentos" porque "se puede decir que han conseguido la amnistía" demuestra que el presidente del Gobierno "ha elegido el camino incorrecto".

Así, Gamarra ha destacado que han podido escuchar "exultante" a Aragonés asegurando "con total sinceridad" que han conseguido "la amnistía a través de los indultos, de la modificación del Código Penal a la medida y del abaratamiento de la corrupción".

Tampoco están satisfechos con la propuesta de Aragonès los que fueron socios del Govern. Así la presidenta de Junts, Laura Borràs, y el secretario general del partido, Jordi Turull, han replicado al presidente Aragonès que el Parlament rechazó el acuerdo de claridad que propone y cuyas bases quiere fijar en el próximo año.

"Pide adhesión a una propuesta que es de partido y que ha sido rechazada en el Parlament. Pedimos al presidente que tenga más complicidad y comprensión con el conjunto de fuerzas independentistas que en hacer buena la estrategia del PSOE en Cataluña", ha reclamado la dirección de Junts que ha denunciado que Aragonès actúa como presidente de ERC y no del Govern.