La Sindicatura de Comptes alerta de incumplimientos en contratos del Consell

La Sindicatura de Comptes ha dado un tirón de orejas al Gobierno valenciano al advertir de deficiencias en la contratación de todas las conselleries e incidir en el déficit de personal de la administración autonómica para llevar a cabo una correcta gestión contractual. En concreto, la auditoría de cumplimiento de legalidad en la contratación de la Administración de la Generalitat del ejercicio 2021 publicado este martes por el órgano fiscalizador informa favorablemente de la gestión, pero advierte de salvedades y alerta de incumplimientos de diverso tipo en 37 contratos no menores.

Entre las anotaciones se encuentran desde incumplir el principio de igualdad y no discriminación por publicar el pliego solo en valenciano y no en castellano; no determinar con precisión la naturaleza y extensión de las necesidades del contrato o no establecer su duración.

También hay casos en los que no se publica en el perfil del contratante la información requerida, otros en los que se ofrece una "solvencia excesiva" e incluso se adscriben medios personales como requisitos de solvencia adicional que pueden limitar la participación de las empresas, o fallos en la justificación de los criterios de adjudicación, entre otras.

Durante el ejercicio 2021, la mayor parte de las conselleries no disponían de un procedimiento formal para dar adecuado cumplimiento al artículo 64 de la Ley de Contratos del Sector Público, en lo que se refiere a adoptar las medidas adecuadas para detectar y solucionar los posibles conflictos de intereses de todo el personal que participa en el proceso de licitación.

Del mismo modo, el documento de la Sindicatuca critica que solo la Conselleria de Participación, dirigida por Rosa Pérez Garijo (Unides Podem) tenía programada la actividad de contratación pública y dio a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa.

Respecto a los contratos menores, los informes de necesidad se realizan con posterioridad a la solicitud de ofertas y sin calcular el valor estimado del contrato en los términos establecidos en el artículo 101 de la Ley de Contratos del Sector Público. Esta deficiencia es "importante", apunta el informe, ya que el valor estimado determina los procedimientos de contratación.

Déficit de personal

La falta de efectivos en la administración autonómica valenciana viene afectando en los últimos años a la prestación de los servicios públicos en varios departamentos. Así lo indican distintos informes y lo hace también la Sindicatura de Comptes por lo que se refiere a la contratación. De hecho, según apunta el informe hecho público por el organismo que dirige Vicent Cucarella, los medios humanos de los que dispone actualmente la Generalitat "son insuficientes para llevar a cabo una gestión de la actividad contractual con los mejores criterios".

Menos contratos de emergencia por la Covid

Según el informe, en 2021 se produjo un "descenso significativo" de los contratos de emergencia por la pandemia de Covid al decaer el estado de alarma. Así, hubo 302, frente a los 687 de 2020, sobre todo en Sanidad.