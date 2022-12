Laura Escanes confiesa que le gustan las chicas pero que "no podría tener una relación sentimental con una"

El último tramo de 2022 ha sido para la vida amorosa de Laura Escanes una completa montaña rusa. Tras su separación con Risto Mejide, a la influencer se la relacionó, primeramente con el youtuber Mister Jagger, y después con el cantante Álvaro de Luna.

Con este último parece que sí ha habido cierto acercamiento. Prueba de ello son un viaje a México y, recientemente, su asistencia conjunta al concierto de Aitana en el Wizink Center de Madrid. Y, aunque esta relación es más que evidente, ninguno de los dos ha querido ofrecer detalles sobre el tema.

De la joven también han opinado sobre sus gustos personales, ya que publicó un vídeo en TikTok donde indirectamente decía que le gustaban las chicas.

Esto ha acabado siendo confirmado por ella misma en la última entrega de su pódcast, Entre el cielo y las nubes, donde ha mantenido una conversación con Lola Índigo, su invitada de la semana, sobre la sexualidad.

"Me atraen las chicas, pero no podría tener una relación sentimental de pareja con una porque no me imagino", asegura la catalana, opinión que la que fuera concursante de Operación Triunfo no comparte.

También declarada abiertamente como bisexual, la artista asegura que cuando ha roto con un chico, le ha costado "mantener la amistad", pero cuando lo ha dejado con una chica, no.

Aun así, Laura Escanes se mantiene firme a sus declaraciones y está claro que, por el momento, no se la verá en una relación con una mujer. Lo único que quiere ahora mismo es disfrutar de las navidades en compañía de su familia y, en especial, de su pequeña Roma.