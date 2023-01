El 2023 de Shakira: un año para afrontar los cambios

"Veo que, en este 2023, va a volver a ilusionarse. Tiene un año con altos y bajos, un poco complicado para ella en lo familiar y en lo personal, se está centrando en lo profesional, marcándose proyectos. Creo que se va a volver a ilusionar hacia el verano, a conocer a una persona un pelín más mayor que ella". Eso, al menos, es lo que dijo el vidente David Trivín en el programa Espejo público sobre cómo será el año que está a punto de empezar para Shakira. Pero si no se tiene en cuenta el don de la presciencia del adivino ni demás precogniciones de tertulianos, el 2023 de la artista colombiana van a ser 365 de afrontar los cambios y reacostumbrarse a una nueva vida.

Porque a sus 45 años, la autora de éxitos como Hips don't lie, Las de la intuición u Ojos así ve ahora terminar un 2022 que ha sido sin lugar a dudas un punto de giro en su biografía. Ella misma reflexionaba sobre ello en un vídeo difundido por el programa Despierta América de la cadena Univisión: "El 2022 ha sido un año que difícilmente podré olvidar, en el que he encontrado tantos desafíos como amigos de verdad. Ojalá el 2023 pueda seguir correspondiendo todo el apoyo y el cariño que me dan, y traerles nueva música y mucho, mucho más. Un besito".

Ese mismo mensaje lo terminaba diciendo: "La música ha sido una buena compañía, pero ustedes aún más. Y quiero agradecerles por escucharme, por permitirme que me expresara". Y es que el ámbito profesional es, casi sin atisbo de duda, el que mejor le ha salido a la artista colombiana en 2022: ha lanzado dos sencillos (Te felicito, con Rauw Alejandro, y Monotonía, con Ozuna) y una colaboración (Don't You Worry, con Black Eyed Peas y David Guetta) que han resultado ser tres éxitos, y ha retomado brevemente su papel de Gazelle en la serie Zootrópolis+.

Por ello es lógico prever que en los próximos 12 meses la carrera de Shakira vivirá otra etapa gloriosa: no es solo por las canciones del que será su duodécimo disco -el primero con material inédito desde El Dorado, de 2017- se dividirán entre las que están en español y las que están en inglés, sino que seguramente vendrá con gira incluida, así como algún que otro videoclip y actuaciones diversas para seguir siendo una de las artistas latinas con mayor éxito en todo el planeta.

Sin embargo, ese éxito ha sufrido un enorme traspiés este 2022 en el terreno personal, algo que de hecho se ha podido ver en alguna de sus canciones, con bastantes indirectas hacia Gerard Piqué. El exfutbolista ha sido, con su separación y la relación que mantiene con Clara Chía, el gran antagonista este año de Shakira, que ha tenido que pasarse este año, precisamente, lidiando con la idea de rehacer su vida.

El primer y principal cambio, y por el que va a estar marcado el 2023 para la cantante de Barranquilla, es su mudanza. Shakira ha decidido dejar España y cruzar el charco. En concreto, deja Barcelona, ciudad a la que se mundó tras comenzar su relación con el excapitán del equipo culé, y comienza una nueva vida en Miami, lugar donde espera ser mucho más feliz, está más cerca de su Colombia natal y donde se rumorea que ya cuenta con su propia mansión.

Además, esta mudanza a Florida, aparte de que le viene mucho mejor a nivel profesional, le funciona también a nivel crematístico, dado que se va de España, donde sus problemas con Hacienda y la Agencia Tributaria han sido una constante en los últimos meses, llegando la Fiscalía a pedir incluso ocho años de cárcel para la cantante por haber defraudado 14 millones y medio de euros.

Aún así, otro de los objetivos de Shakira y, en este caso, de Piqué, es dejar de lado cualquier rencilla de estos últimos meses, sobre todo en el tira y afloja que ha supuesto para ambos llegar a un acuerdo de separación, y conseguir un coparenting que no afecte en demasía a los pequeños Milan y Sasha, de 9 y 7 años respectivamente. No hay más que ver el conflicto que ha supuesto el día de Reyes para que ambos hayan entendido que hay cosas que no se pueden repetir.

Y por último, en el 2023 Shakira seguirá viviendo con un miedo que es, a su vez, alegría. O viceversa. Nos referimos a William Mebarak, su padre. En los últimos meses, sus problemas de salud se han agravado y dichos contratiempos le han hecho tener que pasar incluso alguna noche en el hospital. Y la artista siempre ha estado muy pendiente y encima de él, por lo que sí, el año que viene seguirá a su lado, aunque debido a su avanzada edad eso signifique vivir con el miedo a perderlo.