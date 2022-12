Carlota Prado, de 'GH', preocupa por su extraño comportamiento en un vídeo: "Adiós, drogas y gente... o al revés"

Carlota Prado ha publicado un vídeo en sus redes sociales que ha preocupado a sus seguidores por su extraño comportamiento. En él, la exconcursante de Gran Hermano Revolution aparece con los ojos entreabiertos y le cuesta vocalizar. Incluso se le llega a caer el teléfono en un momento dado.

"¿Vas borracha?", le pregunta directamente un seguidor en el directo, que vio la luz este lunes, a lo que ella responde: "No, solo me he bebido un vino".

A lo que no hace caso Carlota, que en todo momento asegura que se acaba de levantar de la siesta, es al resto de comentarios que le indican que no grabe este tipo de imágenes y que se refugie en su familia, si es que necesita ayuda.

Sin embargo, sí alcanza a preguntar: "¿Alguien sale por Marbella hoy?". Una cuestión que enlaza poco después con la publicación de varias imágenes en una discoteca de la ciudad malagueña.

Además de la actitud de la joven en las imágenes, llama la atención el título elegido para este post. "Adiós, drogas y gente... o al revés".

La exconcursante lleva días anunciando en su cuenta de Instagram la venta de muchos de sus zapatos, la mayoría de marcas de lujo, algunos de los cuales ha puesto en venta en "packs" y otros solos. En varias publicaciones sucesivas, la joven sube vídeos en los que muestra su colección de tacones y anuncia los precios, que siempre son, dice, negociables. En su último vídeo, por ejemplo, vende unos zapatos de Philipp Plein rojos, llenos de tachuelas doradas, por 400 euros "negociables".

Carlota Prado pasa estos días muy pendiente de que salga la sentencia del juicio por abusos sexuales contra José María López que se celebró a principios del pasado noviembre. De hecho, muchas de sus publicaciones en redes sociales son sobre ese tema, preguntando cuánto tardan en salir las sentencias, o mostrándose impaciente porque se publique la decisión de la jueza.

"Que tienes que esperar a la puñetera sentencia e indemnización, pues fiesta y a buscar curro", dice la joven junto a una foto en la que aparece en la cabina del DJ de una discoteca.

La fiscalía pedía para el acusado dos años y medio de prisión y 6.000 euros de multa, así como "idéntica cantidad a la productora del programa por los daños ocasionados a raíz de la exhibición a la perjudicada de las imágenes grabadas". Por lo que, de fallar a su favor la sentencia, Carlota Prado recibiría 12.000 euros. Eso sí, cabe recordar que el acusado podría recurrir la sentencia ante la Audiencia Provincial y más tarde ante el Tribunal Supremo, por lo que la percepción de ese dinero podría tardar mucho.

Carlota Prado era empresaria y llegó a dirigir algunas de las discotecas más frecuentadas de Marbella antes de entrar a Gran Hermano, por lo que su tren de vida era desahogado. En los últimos tiempos ha tratado de reconducir su carrera hacia la música y la preparación de una línea de cosméticos que quiere lanzar al mercado.