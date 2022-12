'Espejo Público' le pregunta al vidente David Trivín por los famosos y cómo será el vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas

La necesidad de saber qué nos va a ocurrir en el futuro es una de las más comunes entre los ciudadanos. Espejo Público ha contactado en directo, este martes, con David Trivín, un vidente que se ha ganado la confianza de rostros tan conocidos como Tita Cervera o Carmen Martínez Bordiú.

Aún estando en 2022, la agenda para el año 2023 ya está abierta y, tal como ha destacado el reportero del matinal de Antena 3, el adivino ya tiene completo el mes de enero y está comenzando a dar citas para mediados de febrero.

Desde el plató, Susanna Griso ha preguntado a Trivín por una de las incógnitas de cada año en estas fechas: el atuendo de Cristina Pedroche para dar las Campanadas. Así, muchos apuntan que la presentadora optará por el body painting, una tendencia cada vez más extendida que consiste en cubrir el cuerpo con maquillaje y, así, prescindir de ropa.

Por su parte, el adivino ha sentenciado: "Este año nos va a sorprender. Va a ser una vestimenta un poco diferente a la de otros años. Se ven brillos, algo muy sutil... Veo mucha pintura, maquillaje. Va a ser algo muy moderno que, probablemente, mucha gente va a entender y otros muchos, no, pero la veo bastante bien".

"La veo brillando mucho, quizá un poco sorprendente, pero muy llamativo", ha agregado Trivín, a lo que Susanna Griso ha confesado: "Para eso no hace falta echar las cartas, es algo que sabemos todos". A modo de respuesta, el adivino ha apuntado: "Vamos a hacer las cosas serias. En las cartas no se pueden ver colores ni fotografías. Dan unos aspectos que yo sí quiero matizar, pero no te puedo decir si va a ir de rojo pasión porque te engañaría".

Respecto a la relación de Tamara Falcó y Hugo Arévalo, las cartas de Trivín han destacado que "se ve una relación que no es para toda la vida": "Tiene un tiempo limitado, un principio y un final. Yo a ella la veo muy ilusionada, pensando aún un poco en el pasado. Ciertos aspectos de su vida personal le impiden vivir como ella quiere. Con Hugo Arévalo sí tiene ilusión y ganas de seguir hacia delante, pero sería algo transitorio. Lo dice la carta del ermitaño".

En cuanto a Íñigo Onieva, el adivino ha apuntado: "Pienso que sí que hay contacto entre ellos, que se pueden llegar a ver de vez en cuando, pero lo que es una vuelta consolidada, un proyecto de pareja sólido, no lo veo. Creo que quiere pasar página y coger caminos diferentes. Sí creo que se ven, que hablan y hay comunicación porque lo marca la Templanza. Pero a largo plazo tienen vidas completamente diferentes".

Acerca de Shakira, quien se marchará a Miami después del Día de Reyes con sus hijos, Trivín ha recalcado: "Veo que, en este 2023, Shakira va a volver a ilusionarse. Tiene un año con altos y bajos, un poco complicado para ella en lo familiar y en lo personal, se está centrando en lo profesional, marcándose proyectos. Creo que se va a volver a ilusionar hacia el verano, a conocer a una persona un 'pelín' más mayor que ella".

Sobre Clara Chía y Piqué y su futuro como pareja, el adivino ha señalado: "Veo que es una relación en la que los dos están muy ilusionados. No creo que vaya a trascender durante muchos años ni que sea una relación muy consolidada ni que vaya a durar mucho tiempo".

Finalmente, acerca de la amistad de Paloma Cuevas y Luis Miguel, el vidente ha sentenciado: "No veo que haya futuro en esta relación ni que haya una relación consolidada. Veo una buena amistad de mucho tiempo que se va a seguir manteniendo. Me sale como si uno de los dos estuviese interesado en comprar algo del otro. Entre ellos hay una historia de una compraventa o algo de papeles".