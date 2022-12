Bibiana Fernández, expulsada de 'MasterChef Navidad' por un despiste en la cocina: "Soy muy aficionada a la silicona"

La edición MasterChef especial Navidad cuenta con la colaboración de diferentes famosos como Florentino Fernández, Carmina Barrios, Boris Izaguirre, Mario Vaquerizo, Santiago Segura y Anabel Alonso, quienes han visto con sus propios ojos el despiste que ha tenido la colaboradora Bibiana Fernández en la cocina.

La pasada noche del 26 de diciembre, los jueces encargaron a los participantes realizar un tronco navideño. Los dotes de Fernández en la cocina salieron a relucir y su tronco fue muy elogiado. "Pues ha quedado increíble", señalaba Samantha Vallejo-Nágera. "Espectacular", "eres una virtuosa", fueron algunas de las expresiones que recibió la colaboradora.

Lo que nadie sospechaba era que Fernández había empleado un poco de ayuda. Jordi Cruz empezó a examinar el tronco y quitó el molde de silicona que había utilizado la colaboradora. "Ah, ¿pero que tenía molde?", fue la reacción de Fernández.

Bibiana Fernández afirmó ser "muy aficionada a la silicona", mientras sus compañeros se reían de lo ocurrido. Por su parte, Jordi Cruz se quedó boquiabierto al separar el molde del tronco navideño. "Por eso me había quedado tan bien", expresó la colaboradora.

Aunque el trabajo de Fernández tenía buen sabor, no se salvó de ser eliminada de la edición. "Con todo el caos que has hecho, no está malo", expresó Vallejo.