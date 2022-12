El motivo por el que José Antonio Avilés ha dejado periodismo y cómo intentó "curar" su homosexualidad: "Me avergonzaba"

José Antonio Avilés se sinceró en la sección de Sálvame 'Avilés contra Avilés', en la que volvió a enfrentarse a sus mentiras y donde contó lo difícil que le resultó reconocer su homosexualidad.

El polémico colaborador reconoció que también mintió cuando habló de su homosexualidad en televisión. "Me avergonzaba muchísimo que me gustaran los hombres y no quería reconocerlo. Me quise cambiar a un colegio del Opus. Me voy a un colegio del Opus, porque yo creo que me voy a curar de que me gusten los hombres", descubrió.

Para el cordobés, solo había un objetivo en ese colegio: "Curarme de lo que yo pensaba que era un problema. Si no se me permitía mostrarme tal y como yo era… A mí no se me daba información sobre la homosexualidad, era un tema muy tabú", aseguró el nuevo concursante de Pesadilla en el paraíso 2.

Respecto a su mentira televisiva, se reconoció avergonzado. "Mi vida ha sido una gran mentira", asumió. "Ni me reconozco ni me quiero reconocer… es algo que a mí me avergüenza totalmente". Además, tiene claro que no ha recuperado su credibilidad. "He aprendido a convivir con esta etiqueta".

Además, habló de su decisión de dejar sus estudios de periodismo: "He parado mis estudios, pero el año que viene lo quiero retomar", anunció. El cordobés dio el motivo de esta drástica decisión. "Tras Viva la Vida yo me quedo sin un trabajo fijo y no puedo pagarme los estudios", argumentó.