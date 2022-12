Anabel Pantoja estalla ante las críticas: "No merezco recibir insultos"

Anabel Pantoja ha dicho basta. La influencer, harta de las críticas en redes sociales, ha estallado contra todos aquellos y aquellas que la insultan o atacan por lo que hace o cómo viste.

"Qué tristeza tener que leer la mayoría de los comentarios de cómo tengo que estar, si tengo que estar triste, si estoy multioperada, si debería de operarme la rodilla o que voy vestida como una… Y todos vienen de mujeres", denuncia en sus stories de Instagram la sobrina de Isabel Pantoja.

"Qué pena tan grande que no sepáis que mi vida sigue, que me he operado para yo sentirme mejor, y que por supuesto visto ni a gusto de todo el mundo, pero no merezco recibir insultos como tal", inciden la influencer.

Anabel también se ha acordado de aquellos internautas que sí le muestran su cariño con mensajes positivos: "Al resto, gracias por cómo sois siempre conmigo, y os deseo siempre lo mejor en esta vida, que por supuesto hay que vivirla siempre y hacerlo todo en la vida. Nadie sabe qué puede pasar mañana😘".

Además, ha actualizado el momento que vive, tras haber perdido recientemente a su padre, Bernardo Pantoja, y en plena relación con el deportista Yulen Pereira. "Gracias por preguntar como estoy. Afortunadamente, hay muchísimos problemas y desgracias que ocupan más mi prioridad. Solo que impacta que en los tiempos en los que estamos encontremos tanta maldad y odio".