Yolanda no puede puede aguantar la risa al ver a su cita en 'First Dates'

"Se dice que los hombres latinos, colombianos, son muy fogosos: ¿Te gusta ese tipo de hombre y vienes a First Dates en busca de uno así?", le preguntó Elsa Anka a Yolanda.

La peluquera le dijo que era colombiana, pero que "no vengo buscando a un latino porque son muy sinvergüenzas. Yo soy muy fogosa y mi marido me puso los cuernos: ¿Qué buscaba? No creo que esté tan mal como para que se fuera con otra".

La presentadora se dirigió a la puerta en busca de la cita de Yolanda, pero antes, Matías Roure, el barman del restaurante de Cuatro, bromeó diciéndole: "Si es latino, mándale a su casa de nuevo. No le dejes ni que toque la barra".

Su cita fue Juan Francisco, que no le gustó a la colombiana. Nada más verle no pudo contener la risa, sin poder disimular que no se sentía atraída por él. El extremeño, en cambio, estaba encantado con su cita: "Es muy guapa".

Yolanda y Juan Francisco, en 'First Dates'. MEDIASET

Ambos pasaron a la mesa para conocerse un poco más, pero Yolanda no estaba nada convencida de que fueran a verse tras esa primera velada. Y Juan Francisco corroboró su opinión con un error.

La colombiana le preguntó cuantos años pensaba que tenía y el extremeño le dijo que 51 o 53: "Has fallado y por mucho (Yolanda tenía 48 años)". Él intentó arreglarlo diciendo que más no creía que tuviera, pero no lo consiguió.

Al final, el extremeño no dudó en reconocer que tendría una segunda cita con la peluquera, pero ella no quiso volver a quedar: "No creo que podamos ser una pareja".