Manu dejó a Sara en cuanto salieron de 'La isla de las tentaciones' y ahora tiene una relación con una tentadora

Telecinco emitió este lunes 26 de diciembre la primera tanda de reencuentros tres meses después de La isla de las tentaciones. El programa estuvo protagonizado por Samu y Tania en primer lugar y por Sara y Manu en segundo.

Esta última pareja dejó claro que, de la seguridad que mostraron respecto a su relación al despedirse de La isla de las tentaciones precipitadamente, no quedaba nada. De hecho, según ambos compartieron, las cosas tardaron muy poco en disuadirse.

Sara, que fue la primera en llegar, explicó que esa frialdad que se vio en Manu a través de la pantalla en su hoguera final continuó después, llegando el joven a negarse a besar a la que todavía era su novia. "No tuve ninguna explicación y me molesta, creo que me las merecía", dijo Sara, afectada.

La historia de Manu y Sara es MUY FUERTE 😳



Por su parte, este afeó que ella no paraba de echarle en cara cosas que habían ocurrido en el programa, que le puso en evidencia incluso delante de su madre y que era una persona muy demandante y dependiente, que le obligaba a pasar dos horas cada noche hablando por teléfono con ella y que tenía que decirle "te quiero" continuamente.

Según dijo, estas cosas hicieron que, a las dos semanas de regresar a España tras pasar por el programa, él acudiese a casa de ella para romper su relación. Sin embargo, optó por decirle que "necesitaba un tiempo", por la pena que le dio ella. Como respuesta, Sara le dijo que "en el amor no hay tiempos" y que, si los necesitaba, ella no era para él.

Tras ese último encuentro, Manu tardó unas tres semanas en contestar a Sara, algo que esta última no le perdonaba y no pudo evitar romper a llorar al contar lo ocurrido. Después, le dio sus cosas a un familiar de Manu y no volvió a saber de él.

A la gala se sumó minutos después Carmen Saavedra, una de las tentadoras de Villa Playa, que al parecer se encontraba conociendo a Manu desde poco después de que este rompiese la relación con Sara. "Bajé en las fiestas de Málaga porque necesitaba desconectar. Allí empezó algo. Estamos hablando, conociéndonos", recordó Manu, que también se mostró bastante frío al ver a la andaluza, a la que no esperaba ver en plató.