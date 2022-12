Alba, en 'First Dates': "Lo que siento cuando tengo unas ensaimadas en el horno no lo siento con nadie"

Nada más cruzar las puertas del restaurante de First Dates, Elsa Anka le preguntó a Alba: "¿Cuál es tu pasión en esta vida?". La comensal no dudó ni un segundo y le contestó: "La repostería".

"He descubierto recientemente que me quiero dedicar a eso. Lo que siento cuando tengo unas ensaimadas en el horno, que me quedo mirándolas, no lo siento con nadie y nada más", admitió la mallorquina.

Alba explicó que era profesora de Inglés de la E.S.O. en un instituto, pero, a raíz de dejarlo con su pareja y volver a vivir con su madre, decidió probar suerte con su pasión, abandonando su trabajo y dedicándose a estudiar cocina.

Su cita fue Marc, que comentó en su presentación que "antes era muy introvertido, pero tras mi última relación y el tiempo que he estado solo, me estoy abriendo mucho".

Ambos se gustaron a primera vista nada más conocerse en la barra del local de Cuatro y, durante la velada, siguieron conociéndose para ver si conseguían conectar.

Marc y Alba, en 'First Dates'. MEDIASET

Pero la elección del postre causó uno de los problemas entre ellos, ya que el barcelonés no quiso tomar el coulant del restaurante argumentando que no le gustaba el chocolate.

"¿Cómo que no te gusta?", le preguntó Alba muy sorprendida. "Yo lo adoro, no solo que me guste comérmelo, sino que hago postres con ese ingrediente y él debería de ser la persona que se los comiera. Ahí hay un problemilla...", añadió la mallorquina.

Al final de la velada, Alba quiso invitar, pero se había dejado la cartera en casa, y finalmente fue Marc el que abonó la cuenta: "Me invitas en la próxima cita, si me aguantas...", le dijo el barcelonés.

Él sí que quiso tener una segunda cita con ella porque "me ha parecido una chica muy simpática y con ganas de hacer cosas". La estudiante de cocina, por su parte, no quiso volver a quedar: "No he sentido chispa", admitió.