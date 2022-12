Javier Santos podría ser un hijo no reconocido de Julio Iglesias. Así lo ha relatado durante un tiempo, tanto él como su madre, en Telecinco. Este lunes, el joven ha visitado Sálvame para sincerarse sobre sus sentimientos y el punto en el que se encuentra sobre la demostración de la paternidad.

"Él siempre habla sobre el amor, pero nunca se refiere a mí. Yo tengo la esperanza de que, según vaya siendo mayor, se acuerde de mí", ha declarado. Su madre, Marie Edite, es una bailarina con la que el cantante habría mantenido varios encuentros durante un tiempo.

La mujer se pronunció en el programa Quién es mi padre, donde contó su relación con el cantante. La bailarina no sabía que llevaba cuatro años casada con Isabel Preysler. "Se me removió el mundo entero cuando me enteré de que estaba embarazada", declaraba en el espacio de Telecinco.

El presunto hijo no entiende el rechazo de su supuesto padre, y así lo ha expresado: "Sigo guardando la esperanza, a pesar de que la justicia me haya dado la espalda de alguna forma". "La vía que más me ilusiona es poder acercarme a él y tener una explicación", ha lanzado.

"A mí lo único que me interesa es tener una conversación con mi padre, nada más", ha repetido Santos. "Cuando he vivido en primera persona el sufrimiento de mi madre, para mí lo más importante era demostrar la verdad", ha declarado. De esta forma, ha justificado la búsqueda de esa prueba de paternidad que verifique el vínculo entre ambos.

"Toda la vida he sentido un dolor profundo por el rechazo de mi padre y por el sufrimiento de mi madre", ha declarado. Santos ha confesado que ha leído todas sus biografías: "Recuerdo que en una le describían como cobarde, e incapaz de enfrentarse a la realidad. Se me quedó grabado porque me afecta".

Después de casi 200 días "desaparecido", Lydia Lozano ha revelado que según sus fuentes "está en Bahamas", y estaría preparando un disco recopilatorio que podría sacar en 2023: "Vuelve a cantar, por lo que no está mal".

Cuando le han preguntado por qué no se presenta en su casa, ha sido sincero: "Soy igual de cobarde que mi padre. Creo que las cosas se deben hacer de una forma más natural". Los colaboradores también se han interesado por lo que le diría si se lo encontrara, y ha bromeado: "¿Cuántas veces te ha llamado Avilés?".