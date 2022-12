La Comunitat Valenciana, a la cola del sistema de financiación autonómica: recibe 178 euros menos por persona que en la media de España

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha elaborado un cálculo del dinero que le llega a cada comunidad a través del sistema de financiación autonómica y la valenciana no podría salir peor en la estadística: es la peor financiada de todas con 2.247,1 euros recibidos por habitante, unos 178 menos que la media nacional —calculada sobre las 15 autonomías con sistema de régimen común, todas menos País Vasco y Navarra— que se sitúa en 2.425,1 euros, según el Observatorio de Información Económico-Financiera del organismo que vigila el proceder fiscal de las administraciones públicas.

La infrafinanciación de la Comunitat respecto al resto de autonomías se refleja en esta estadística que recoge nuevas cifras públicas de gastos e ingresos de distintos organismos en 2021 —las últimas a las que ha tenido acceso la AIReF— y que muestra una situación bastante peor para la financiación valenciana respecto a otras de las comunidades más pobladas del país como Cataluña (2.800,2 euros por habitante), Madrid (2.365,7 euros) o Andalucía (2.451 euros).

"No cambiar el modelo de financiación autonómico es el gran fracaso y engaño del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del jefe del Consell, Ximo Puig, con la Comunitat Valenciana", ha protestado el presidente del PPCV, Carlos Mazón, nada más conocer los datos de la AIReF. "Es lamentable que no hayan sido capaces de traer la financiación adecuada para servicios básicos como son la educación, sanidad y políticas sociales".

El líder de los populares valencianos acusa a Puig de "rendirse" ante Sánchez, tras admitir el presidente valenciano este pasado domingo que veía "difícil" la reforma del sistema autonómico. "Durante estos años nos prometían algo básico para nosotros y no han cumplido. No existe voluntad política. Y no vamos a tener un nuevo sistema el próximo año", dice Mazón. "Los valencianos no podemos estar pendientes de que Sánchez tome las decisiones según le marcan sus socios. Mientras los separatistas catalanes no quieran cambiar la financiación autonómica, Sánchez no lo cambiará y lo peor es que Puig se calla y asume la decisión".

La número dos del Consell, Aitana Mas, tampoco escatima en criticas, eso sí, dirigidas en su caso al Gobierno central a quien acusa de tratarles como "ciudadanos de segunda". La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas reclama a Sánchez un "sistema transitorio de nivelación" que sirva para alcanzar el acuerdo final de reforma del modelo de financiación autonómica. "Ese dinero extra supondría estar en la media del resto de comunidades".

Puig se defiende de las críticas

El president de la Generalitat, Ximo Puig, tras su visita este lunes a la residencia de mayores San Juan Bautista de Morella, ha lamentado por su parte que "no puede ser que nunca sea el momento" para reformar un sistema de financiación autonómica que lleva bloqueado desde 2014 y que para los valencianos supone un problema "estructural" y "absolutamente necesario".

"Necesitamos unos grandes acuerdos de Estado, unos grandes acuerdos para la financiación y la cuestión territorial, para que haya una mayor cohesión de España, y eso pasa por la igualdad de recursos y por que todas las comunidades autónomas puedan participar conjuntamente en lo que es un proyecto común", ha concluido.

Lo cierto es que la presión que ha venido ejerciendo la Generalitat para la reforma del modelo de financiación autonómica, caducado desde hace ocho años, ha ido a menos en los últimos meses hasta prácticamente desaparecer de la agenda del Botánic y ya no es eje de la acción política del Consell, como lo fue entre 2015 y 2018, durante la etapa de Mariano Rajoy al frente del Gobierno central con el PP.

La lista de las 15 comunidades y su financiación

Cantabria - 3.278,9 euros por habitante

La Rioja - 3.238,6

Asturias - 3.077,7

Extremadura - 3.042,7

Galicia - 2.937,1

Castilla y León - 2.857,5

Aragón - 2.825,7

Cataluña - 2.800,2

Castilla-La Mancha - 2.586,3

Región de Murcia - 2.485,2

Canarias - 2.483,1

Andalucía - 2.451

Islas Baleares - 2.373,5

Comunidad de Madrid - 2.365,7

Comunidad Valenciana - 2.247,1