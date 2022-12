Una espectacular Kylie Jenner se viste a juego con su hija Stormi para Navidad

Ya apenas cabe duda de que las Kardashian quieren pasar a la siguiente generación de su clan la idea de seguir siendo una de las familias más exitosas en términos empresariales y de imagen del mundo, con varias de ellas entre las cuentas más seguidas de Instagram. Y Kylie Jenner sabe que tiene su mejor baza en su primogénita, la pequeña Stormi.

De ahí que la más joven de las hijas de Kris Jenner haya decidido estas navidades que su pequeña de 4 años ya debe comenzar a hacerse un nombre en la industria de las influencers, obviando el sobrenombre que se le puso en Twitter España: La Chubascos. Para ello, nada mejor que vestirse a conjunto madre e hija y, además, hacerlo con un modelo no solo parecido sino asombroso.

Kylie ha escogido para sí un vestido lencero de la colección de Thierry Mugler de 1999 que juega con la forma sugerente de su atrevido escote y con su gran abertura lateral, y que utiliza los colores champagne y negro, este último en la parte de encaje. Además, lo complementó con un peinado inspirado en los años 20, con ondas en las puntas y en el flequillo.

Ni que decir tiene que el vestido de Stormi utilizaba los mismos colores pero con importantes variaciones, ya que se convertía en un traje de princesa de cuento, con la parte encorsetada oscura y la falda del tono más dorado. Además, ella llevaba el pelo recogido en un moño.

"¿Traviesa o bonita?", escribía Kylie en la foto que ha subido a su Instagram de ella posando, mientras que el vídeo que Stormi lo ha reservado para su TikTok. Y, además, ha surgido una extraña polémica a raíz de esta publicaicón, y es cómo Kylie sigue presumiendo de su primogénita pero se niega a mostrar al bebé que tuvo este 2022.

kylie jenner wearing vintage thierry mugler ss99 haute couture for christmas pic.twitter.com/jw8mlceewO — fan account (@badestoutfit) December 25, 2022

Y no es por la edad, pues cuando Stormi tenía el mismo año que tiene ahora su hermano sí que aparecía en las redes de su madre, sino por una teoría en torno a las Kardashian en base a que los hijos varones no venden tanto como las niñas, por lo no sale a cuenta enseñarlos. Asimismo, también se ha especulado con la idea de que a primeros de febrero, coincidiendo con su cumpleaños, Kylie decida por fin mostrarlo y revelar su verdadero nombre, toda vez que le quitaron con el que en un principio lo bautizaron: Wolf.