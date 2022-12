Tu horóscopo diario: lunes 26 de diciembre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 26 de diciembre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La nueva semana navideña comienza con un día de suerte para ti, un día afortunado, o en el que interiormente te vas a sentir muy bien y tendrás la sensación de que todo es posible. Especialmente será un buen día para asuntos materiales o de dinero, y no solo para recibirlo sino también para gastarlo o especular con él.

Tauro

El Sol y otros planetas te enviarán, a lo largo de estos días navideños, sus mejores influencias, y eso, por un lado, te va a traer suerte, pero por otro te ayudará a encauzar y dirigir tus esfuerzos de forma inteligente y constructiva. Es un buen momento para ti y todo irá del modo que tú deseas ahora y en el próximo año.

Géminis

El amor podría darte un disgusto o las cosas no irán como tú esperabas con la persona a la que quieres. Hoy será un día malo para los asuntos del corazón y si puedes evitarlo debes huir de las peleas o conflictos con tu pareja, o la persona que reina en tu corazón, porque todo podría tomar un camino que no te interesa.

Cáncer

La influencia afortunada de Júpiter te pondrá más al alcance de tu mano la realización de tus sueños, aunque eso no significa que no debas luchar por ellos. Pero la buena noticia es que a partir de ahora van a estar más cerca o más fáciles de conseguir, y asimismo se alejarán de tu vida cosas o personas que lo impedían.

Leo

Te costará bastante iniciar esta jornada, sobre todo si tienes que volver nuevamente a tu trabajo y obligaciones cotidianas, ya que te gustaría que las fiestas navideñas continuaran casi sin interrupción. Pero una vez que te repongas del jarro de agua fría vas a tener un día bastante bueno, especialmente pasado el mediodía.

Virgo

El Sol y otros planetas te enviarán hoy, y también estos próximos días, sus mejores energías. Puede ser un excelente momento para ti, sobre todo si lo sabes aprovechar, especialmente en los asuntos de trabajo, dinero y vida social. No debes permitir que los pequeños detalles sin importancia te desvíen de tus grandes metas.

Libra

Tendrás un día inquieto o preocupado, aunque no lo vas a demostrar delante de los demás. Te preocuparán los gastos, pero no solo los de estos días navideños sino todos en general, porque las cosas no están saliendo con todo el éxito que esperabas o todo lo rápido que habías previsto. No te agobies, solo es un mal momento.

Escorpio

Hoy será uno de esos raros momentos en los que puedes unir o coordinar la cabeza y el corazón. Los astros te protegen y van a hacer que saques lo mejor de ti y canalices tus energías de la mejor forma posible, por ello te espera un día bastante favorable e inspirado, en el que tomarás decisiones acertadas en el trabajo y vida íntima.

Sagitario

Este será un día ideal para desplegar una gran actividad, especialmente en su sentido más físico, para moverte, viajar, hacer todo tipo de deportes o tomar contacto con la naturaleza. Pero si tienes que trabajar y estar en una oficina desplegarás toda esa actividad de una forma intelectual. También estarás muy nervioso y alerta.

Capricornio

Este será un buen día para ti con respecto a los asuntos laborales, materiales o sociales, pero más conflictivo para el amor o la vida íntima, donde las cosas no irán en la dirección que tú deseabas o quizás te lleves un pequeño jarro de agua fría. Por ello convendría que centres tus esfuerzos en los asuntos materiales y de trabajo.

Acuario

La Luna se hallará hoy en tu signo potenciando tu lado más fantasioso e idealista. Va a ser un buen día para ti, un día de hacer muchos proyectos y soñar con el maravilloso futuro que quieres construirte. Pero debes ser prudente porque los sueños y la realidad podrían chocar, tal vez no hoy pero sí en estas próximas semanas.

Piscis

Estos días navideños no solo tendrás algunos momentos especialmente felices junto a los tuyos, sino que además vas a recibir una ayuda o una protección que no esperas de cara al terreno profesional o material. Aunque tu destino siempre tiene muchos altibajos, sin embargo, estas fiestas te van a traer maravillosas sorpresas.