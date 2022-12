El dardo de Jorge Javier Vázquez a 'Fiesta' de Emma García a cuenta de Rocío Carrasco

La nueva entrega del Mediafest Night Fever dejó la victoria de Rocío Carrasco, que, acompañada de Anabel Dueñas, sorprendió con sus dotes para el flamenco al cantar el villancico Los Campanilleros.

Además de que contó con un cuerpo de músicos en directo, se trató de una actuación especialmente emotiva, pues Rocío Jurado cantó esa misma canción junto a Raphael cuando ella era solo una niña.

Los miembros del jurado coincidieron en que esta había sido la mejor actuación de la concursante desde que está en el programa. "¿Pero dónde tenías escondida esa voz, hija mía?", le preguntó Adela González.

También el resto de concursantes se rindieron ante la hija mayor de 'la más grande'. Ana María Aldón tuvo unas palabras de cariño y agradecimiento para su compañera: "A veces no hace falta decirse nada, ella y yo nos entendemos con una mirada, cuando yo me he sentido cabizbaja y alicaída ella ha estado ahí", recordó.

Iván González, por otro lado, le dio la máxima puntuación. "Ha sido, con diferencia, la mejor actuación de todas", justificó.

Una nota que sorprendió a Jorge Javier Vázquez: "¡Madre mía! ¡Ya verás cuando se enteren tus compañeros de Fiesta!", señaló irónicamente, lanzando de paso un dardo al programa de la cadena, dando a entender, además, que no sentaría nada bien esa puntuación en el programa en el que colabora el exviceverso. "¡Ya verás cuando se entere Marina Esnal!", agregó, en referencia a una de las tertulianas más críticas con Rocío Carrasco.

"Hay que ser objetivo", alegó Iván, que quiso mantenerse al margen de las guerras internas entre programas y productoras.