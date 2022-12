Sónsoles Ónega afea a Tamara Falcó su gesto con Pablo Motos: "Eso al jefe no se le dice"

El Hormiguero vivió este jueves su última tertulia de actualidad de 2022, que contó, como de costumbre, con Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val.

Nada más comenzar, Pablo Motos le comentó a Falcó: "Vamos a quitarnos este tema de encima. Hemos visto unas fotos tuyas con tu amigo Hugo en Lourdes".

"La pregunta es: ¿Se obró el milagro?", quiso saber el valenciano. La colaboradora, con cara de sorpresa, le dijo: "Menuda pregunta más tonta...".

"Es solo un paseo con un amigo en Lourdes, punto pelota. Somos amigos desde hace mucho tiempo", respondió la marquesa de Griñón a la cuestión planteada por el conductor del programa.

Unas palabras que no han gustado nada a una compañera de cadena, Sonsoles Ónega, que, horas después y desde su programa, Y ahora Sonsoles, afeó el gesto a Tamara Falcó.

"Eso al jefe no se le dice", opinó rotunda Ónega, que dejó claro que no veía nada acertada la contestación que se llevó el presentador de El Hormiguero. Una opinión que la mayoría de tertulianos del espacio de Antena 3 compartieron, aunque hay alguno que le echó un capote a la celebrity: "Se ha generado tal vorágine con lo del Hugo, que ayer Tamara estaba sobrepasada. Está nerviosa, no responde a ningún periodista", señaló Isabel González.