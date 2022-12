Vivimos tiempos de incertidumbre, sintetiza el análisis sobre la situación general difundido anoche por el rey Felipe VI en su mensaje tradicional de Navidad. La guerra declarada por Rusia contra Ucrania –¡otra guerra en el centro de Europa!– es la alarma que estos días destaca entre todas las preocupaciones. Pero la incertidumbre universal que describió el monarca, junto a la solidaridad con las víctimas ucranianas y las de tantas otras guerras como se libran en el mundo, también es extensiva a España, donde existen problemas de subsistencia de muchas familias e inquietudes preocupantes de carácter institucional que el monarca describió con claridad meridiana al hacer un llamamiento preciso, y se podría añadir que oportuno, a encontrar las soluciones para afrontarlos antes de que la democracia implantada hace cerca de medio siglo se deteriore y el progreso que ha venido proporcionado se frene.

Aunque el rey los expuso con carácter general, hay tres riesgos que suponen siempre una amenaza de consecuencias graves para los valores constitucionales enraizados en la sociedad. Uno es la división, otro la convivencia que causa deterioro, y el tercero, la erosión de las instituciones. "La división –precisó– hace más frágil la democracia y la unión la fortalece". Una sociedad dividida y enfrentada –insistió– no avanza, no progresa ni resuelve los problemas. También recordó a quienes no lo valoran la garantía de contar con una Constitución que asegura "estabilidad, cohesión y progreso". Fortalecerla y respetarla es fundamental para seguir disfrutando de libertades y continuar progresando tanto en la economía como en las mejoras sociales que la sociedad reclama. "En nuestras manos está", afirmó el rey.

Otra cuestión de especial actualidad es el respeto a las leyes y el funcionamiento de las instituciones que las regulan y administran. "Necesitamos fortalecer nuestras instituciones" es una de las frases del mensaje que despertó el recuerdo de la crisis que está atravesando una de las instituciones más importantes, la Justicia. El rey, en su papel de jefe del Estado que cumple con rigor y pulcritud, no entró en detalles sobre las cuestiones que están estos días en el debate político, pero sí se mostró enérgico cuando advirtió de la necesidad de que "todos debemos realizar ejercicios de responsabilidad y reflexionar de manera constructiva", es decir, a resolver el encastillamiento en que se encuentra el problema. En otro momento precisó, se sobreentiende que en una alusión específica a la crisis que atraviesa la Justicia, que son imprescindibles instituciones sólidas "que garanticen los derechos de los ciudadanos; instituciones que ejerzan sus funciones en colaboración leal, respeto a la Constitución, las leyes y sean un ejemplo de integridad y rectitud".

El mensaje concluyó con una nueva declaración del europeísmo que comparte con la inmensa mayor parte de la sociedad española. Recordó que Europa representa para España la recuperación de la libertad, la consolidación de la democracia y el desarrollo económico y social. "Compartimos los problemas con Europa, colaboramos con las decisiones ante los desafíos comunes –financieros, sanitarios y medioambientales– que requieren soluciones dentro de un marco común". La proximidad del semestre en que España asumirá la presidencia de la UE es considerada por Felipe VI como una excelente oportunidad para intensificar nuestra participación activa en el fortalecimiento de esa vinculación de 27 países que tanto ejemplariza las ventajas de la unión.