En el último Sábado Deluxe Terelu Campos y Makoke dejaron ver que su relación no pasaba por el mejor momento. Este viernes, Sálvame le ha preguntado a la hermana de Carmen Borrego sobre el conflicto entre las dos, y ella ha dicho unas palabras de todo menos agradables.

El programa ha sacado a relucir el conflicto entre ambas. "Cuánto cinismo", ha lanzado la hija de María Teresa Campos. "Sabes que me tienes atada", le ha dicho, mirando directamente a cámara. "Yo no te haría daño en la vida, y no sé si tú puedes decir lo mismo", le ha lanzado.

"Decepción, la mía; dolor, el mío", ha expresado, realmente enfadada. "Feliz Navidad", le ha dedicado irónicamente. La tertuliana no ha querido dar muchos detalles del conflicto, pero sus compañeros han especulado sobre si sería sobre un tema con su hija Alejandra.

"No hay un solo por qué, hay varios", ha indicado, firme en su decisión de no dar la razón de la discusión. "No es solo una cuestión personal, es también profesional", ha añadido.

"Sabes que hablar de estas cosas implica temas muy delicados jurídicamente. Para mí es muy feo que tú me retes, porque el hacerlo implicaría llevarme por delante muchas cosas", ha explicado dirigiéndose a la ex de Kiko Matamoros. "Es facilísimo retarme y envalentonarte, cuando sabes que no voy a hablar", ha dicho la colaboradora.